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Kontrolden çıkan araç MOBESE direğine çarptı

Kontrolden çıkan araç MOBESE direğine çarptı

Kontrolden çıkan araç MOBESE direğine çarptı

02 Mart 2017 Perşembe 23:22

 

Kaza, Karamürsel Kayacık Mahallesi İznik Yolu üzeri hastane kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kontrolden çıkan İ.O. idaresindeki 41 JA 744 plakalı otomobil, MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilde bulunan Y. O. (8) isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alınırken, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Polis kazaya ile ilgili soruşturma başlattı.

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