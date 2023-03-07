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Kontrolden Çıkan Servis Midibüsü Binaya Çarpıp Yan Yatarak Durabildi (VİDEOLU HABER)

Sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı

Kontrolden Çıkan Servis Midibüsü Binaya Çarpıp Yan Yatarak Durabildi (VİDEOLU HABER)

07 Mart 2023 Salı 11:06


- Kocaeli’de servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde binaya çarpıp yol kenarında yan yatarak durabildi. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yaralı halde çıkarırken, sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı.   
  Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi, D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki sürücü C.A.'nın aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 41 P 0513 plakalı servis midibüsü yol üzerinde bulunan bir binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan midibüs refüje dalarak devrildi. Şans eseri boş olan midibüsün şoförü C.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şoför, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yan yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açılırken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. 
 
  “Uçarak yan yattığını gördüm” 
  Sesi duyduktan sonra camdan bakıp aracın yan yattığını gördüğünü söyleyen apartman yöneticisi Hidayet Dilek, “Sesi duyduğum anda salondaydım. Camı açtığım anda arabanın atlayarak uçtuğunu gördüm. Ön taraftan bizim apartmanımıza çarpmış. Mantolamaları, yağmur oluklarını koparıp almış. Sonra uçarak yan yattığını gördüm. İçinde de bir şoför varmış. Onu yaralı çıkardılar. Ambulansa alıp götürdüler” dedi. 
 











                                 


İHA
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