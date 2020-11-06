KONUK TURİZMCİLER İLİMİZE HAYRAN KALDI

Turizmde artık bir marka olduğunun üzerine basan Kocaeli, bundan sonra daha fazla turiste ev sahipliği yapmak için muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilki gerçekleşen “Turizm Sektör Buluşması” Türkiye’nin dört bir noktasından davet edilen yaklaşık 100 seyahat acentesinin katılımıyla gerçekleşti.





DOLU DOLU PROGRAM

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TÜRSAB ile Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği’nin paydaşlığında yapılan ve 3 gün süren programda ilimizin tarih turizmi açısından büyük öneme sahip Orhan Camii, İzmit Tarih Koridoru, Sırrıpaşa konağı, Av Köşkü (Saray Müze),Saat Kulesi, Yazlık Ilıcası, Tarihi Yalıevleri, Ormanya, Sukay, Yuvacık Barajı ve çevresi ile doğa turizminde cazibe merkezi olan Kartepe, Başiskele ve Gölcük bölgelerindeki turistik yerler ve mekanlar konuklara gezdirildi.



YÖRESEL LEZZETLER SUNULDU

Programın ikinci gününde Kocaeli’nin yöresel yemeklerinin tanıtımı yapılarak davetlilere muhteşem lezzetler sunuldu. Aynı zamanda “4 Mevsim Kocaeli” fotoğraf yarışmasında yer alan eserlerde bu gecede sergilendi. Son gün ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Turizm Sektör Buluşmasında ise kendini tanıtmak, acentalarla buluşmak isteyen turizm işletmecileri de stant açarak iller arası adeta turizm köprüsü oluşturdu.



KOCAELİ’NİN TURİZMDEKİ YERİ

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Bölge Başkanları ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen katıldı. Protokol konuşmalarında ise Kocaeli’nin turizmdeki yerine ve önemine dikkat çekildi.



TUR PAKETLERİNE ALACAKLAR

Oldukça faydalı geçen bu buluşmadan Kocaeli turizm destinasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olan konuklar ilimizden memnun ayrılırken, kış ve yaz turizmi için tur paketlerinde bundan sonra Kocaeli’ye yer vereceklerini söyledi. Bu buluşma sayesinde Kocaeli’ye gelen turist sayısının arttırılması hedeflenirken, bölgemize gelecek turist ile şehrimizin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor.



























