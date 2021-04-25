Konut Kredisi Kullanmadan Kredisiz Ev Alma

Herkes elbette kendi evinin sahibi olmayı ve hayallerindeki evde yaşamayı ister. Ev almak ve borç ödemek kolay değildir. Hele de bankadan konut kredisi çekerek ev alacak iseniz bu durumda ödeyeceğiniz faiz ile borcunKonut Kredisi Kullanmadan Kredisiz Ev Alma

Herkes elbette kendi evinin sahibi olmayı ve hayallerindeki evde yaşamayı ister. Ev almak ve borç ödemek kolay değildir. Hele de bankadan konut kredisi çekerek ev alacak iseniz bu durumda ödeyeceğiniz faiz ile borcunuz daha da fazla olacağından işiniz biraz daha zor olacaktır.

Son dönemlerde daha da tanınan ve lider konumuna gelen tasarruf finansmanı Kolayevim, size konut kredisiz ev alma imkânı sunuyor. Kolayevim’in sizlere sunduğu faizsiz sistemler dâhilinde siz de artık bankaya gitmeden, kefil aramadan ve faiz ödemeden ev sahibi olabilirsiniz. Vade farksız, tıpkı kira ödüyormuş gibi ev sahibi olmak artık size sadece bir adım uzakta duruyor.

Peşinatlı ya Da Peşinatsız Ev Sahibi Olabilirsiniz

Taksitle ev sahibi olabilmek için farklı yollarla size en uygun sistemlerde ev sahibi olabilirsiniz. Öncelikle hangi evi almak istediğinize karar vermelisiniz. Daha sonra peşinat verip vermeyeceğinizin kararını da vererek Kolayevim peşinatlı ya da peşinatsız olarak almak istediğiniz evin fiyatını bildirmeniz gerekiyor.

Ödeyeceğiniz taksit tutarını siz bildiriyorsunuz ve finansmanlar sizin taksit imkânlarınız doğrultusunda size en uygun ödeme planını çıkarıyor. Daha sonrasında sizin ödeme planınıza uygun olarak kaç kişilik tasarruf grubuna gireceğiniz belirleniyor ve böylece tasarruf sistemine dâhil olmuş oluyorsunuz. Ayrıca tüm bu süreçler sözleşme haline getirilerek imzalı şekilde sizlere belge olarak sunuluyor.

Ara Ödeme Yapmayın, Vade Farkı Ödemeyin

Peşinatsız ev almak için siz de Kolayevim’in faizsiz sistemlerinden faydalanabilirsiniz. Tüm kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra evinizin alınacağı tarih de noter huzurunda güvenli şekilde kura ile ev sahipleri belirlenir. Kolayevim, o tarih geldiğinde güvenli şekilde evi alır ve size anahtarını teslim eder.

Daha sonrasında sözleşmedeki hükümlere bağlı kalınarak taksitlerde düzenlemeler yapılır ve böylece borcunuzu daha kolay şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca bu sistemde ara ödeme yapmanıza gerek kalmadığı gibi aynı zamanda vade farkı ödemek zorunda da kalmazsınız. Ödeyeceğiniz tek tutar aldığınız evin bedelidir.

Hayalinizdeki Ev Bir Adım Ötenizde

Kolayevim sayesinde hayalinizdeki eve sahip olmak son derece kolaydır. Ayrıca Kolayevim ile ev sahibi olurken size söylenilen ve sizin bildiğiniz cüretler dışına ayrı bir ücret ödemeniz talep edilmez. Siz de tasarrufa dayalı faiz ödemeden ve kredi çekmeden ev sahibi olmak istiyorsanız kolayevime hemen başvurarak siz de hayalinizdeki eve bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

uz daha da fazla olacağından işiniz biraz daha zor olacaktır.

Son dönemlerde daha da tanınan ve lider konumuna gelen tasarruf finansmanı Kolayevim, size konut kredisiz ev alma imkânı sunuyor. Kolayevim’in sizlere sunduğu faizsiz sistemler dâhilinde siz de artık bankaya gitmeden, kefil aramadan ve faiz ödemeden ev sahibi olabilirsiniz. Vade farksız, tıpkı kira ödüyormuş gibi ev sahibi olmak artık size sadece bir adım uzakta duruyor.

Peşinatlı ya Da Peşinatsız Ev Sahibi Olabilirsiniz

Taksitle ev sahibi olabilmek için farklı yollarla size en uygun sistemlerde ev sahibi olabilirsiniz. Öncelikle hangi evi almak istediğinize karar vermelisiniz. Daha sonra peşinat verip vermeyeceğinizin kararını da vererek Kolayevim peşinatlı ya da peşinatsız olarak almak istediğiniz evin fiyatını bildirmeniz gerekiyor.

Ödeyeceğiniz taksit tutarını siz bildiriyorsunuz ve finansmanlar sizin taksit imkânlarınız doğrultusunda size en uygun ödeme planını çıkarıyor. Daha sonrasında sizin ödeme planınıza uygun olarak kaç kişilik tasarruf grubuna gireceğiniz belirleniyor ve böylece tasarruf sistemine dâhil olmuş oluyorsunuz. Ayrıca tüm bu süreçler sözleşme haline getirilerek imzalı şekilde sizlere belge olarak sunuluyor.

Ara Ödeme Yapmayın, Vade Farkı Ödemeyin

Peşinatsız ev almak için siz de Kolayevim’in faizsiz sistemlerinden faydalanabilirsiniz. Tüm kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra evinizin alınacağı tarih de noter huzurunda güvenli şekilde kura ile ev sahipleri belirlenir. Kolayevim, o tarih geldiğinde güvenli şekilde evi alır ve size anahtarını teslim eder.

Daha sonrasında sözleşmedeki hükümlere bağlı kalınarak taksitlerde düzenlemeler yapılır ve böylece borcunuzu daha kolay şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca bu sistemde ara ödeme yapmanıza gerek kalmadığı gibi aynı zamanda vade farkı ödemek zorunda da kalmazsınız. Ödeyeceğiniz tek tutar aldığınız evin bedelidir.

Hayalinizdeki Ev Bir Adım Ötenizde

Kolayevim sayesinde hayalinizdeki eve sahip olmak son derece kolaydır. Ayrıca Kolayevim ile ev sahibi olurken size söylenilen ve sizin bildiğiniz cüretler dışına ayrı bir ücret ödemeniz talep edilmez. Siz de tasarrufa dayalı faiz ödemeden ve kredi çekmeden ev sahibi olmak istiyorsanız kolayevime hemen başvurarak siz de hayalinizdeki eve bir adım daha yaklaşabilirsiniz.