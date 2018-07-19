Koordinasyon toplantısında ‘’İmar Barışı’’ konuşuldu

TÜM İLÇELERLE ORTAK UYGULAMA
İmar Barışı konusunda 7143 sayılı kanunun, 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi akabinde ilçe belediyelerinde İmar Barışı hakkında bilgilendirme amaçlı masalar oluşturuldu. Ramada Otel’de Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen imar koordinasyon toplantısında, söz konusu kanun kapsamında düzenlenecek yapı kayıt belgesi hakkında belediyelerde ortak uygulama yapılması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
DENETİMLERİN ARTTIRILMASI
“İmar Barışı” yasasından 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış yapılar yararlanmakta olup, bu tarihten sonra yapılan yapılar kaçak yapı statüsünde kabul edilecek. Bu kapsamda, ilçe belediyelerinin bu yapılara fırsat vermemesi için uydu takibi ve gerekli arazi denetimlerinin yapılması hususunda bilgilendirmeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi imar koordinasyonunda, İlçe Belediyelerin İmar Barışı konusunda tereddütte kaldıkları hususlarda, ortak fikir birliğine varıldı.