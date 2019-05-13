Köprü Cezaları Silinecek

Yılbaşından itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen ve ruhsatlarında 1. Sınıf kamyonet yazan araçlar için her geçiş için 1.132 TL ceza kesilmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından alınan kararla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bazı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerin yasaklanması sonrası yeterli bilgilendirme ve uyarıların yapılmaması nedeni ile binlerce araç sürücüsü mağdur oldu. Aks aralığı 3.20’den az birinci sınıf ve geçebilir olmasına rağmen ruhsatında kamyonet görünen araç sahiplerine ardı ardına cezalar kesildi.



SERT TEPKİ GÖSTERDİ



Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, daha önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yaşanan ve Meclis tarafından yapılan düzenleme ile cezaların seçim öncesi affedildiğinin altını çizerek; ‘ Ben yaptım oldu anlayışı ile çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Vatandaşın bundan haberi olmuyor, uyarı levhası yok, vatandaş geçiş yapıyor hem HGS geçiş ücreti uygulanıyor hem de 1.132 TL ceza kesiliyor. Seçim öncesin de FSM Köprüsünde yaşanan bu mağduriyet 28 Aralık 2018 tarihinde Meclis de yapılan düzenleme ile affediliyor. Şimdi aynı uygulamayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsün de görüyoruz, vatandaşa kesilen cezalar, aracının fiyatından yüksek bu kabul edilemez.’diyerek tepki göstermişti.



KÖPRÜ CEZALARINA DÜZELTME



Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili cezalar oluşmuştu. Yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonra yine cezalar kesilmeye başlanmış. Maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuk, düzeltiyorlar. Herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak."dedi.



ADAY OLMASA ACABA BU AÇIKLAMAYI YAPAR MIYDI?



Vatandaşın mağduriyetin giderilmesinin doğru olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar şunları söyledi; ‘Bu sorun Nisan ayının başından bu yana yaşanıyor. Mağdur araç sahipleri bu durumu protesto ettiler, basın açıklaması yaptılar. Yaklaşık 1 aydır ulusal kanallarda bu konu gündeme getiriliyor. Hatta mağdur vatandaşlarımız Meclise gelerek bizlere de sorunlarını aktardırlar. Bunun derhal çözülmesi gerektiğini konunun muhataplarına ilettik, soru önergesi de verdim. Şimdi yaklaşık 40 gündür sesi çıkmayan iktidar yetkilileri ve YSK kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sorunu çözeceklerini belirtiyor. Evet olması gereken acilen bu sorunun çözülmesidir. Ancak acaba seçimlerin yenilenmesi kararı alınmasaydı bu açıklamayı yaparlar mıydı? Bu ayrıca bir lütuf değildir, Büyükşehir Belediyesinin ve yetkililerinin yapmış oldukları hatayı düzeltmesidir. ‘dedi.