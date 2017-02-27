Köprüleri yıktık 2-0

Gebzespor, sahasında Uzunköprüspor’u konuk etti. Seyirci desteğini arkasına alan Gebzespor, son haftalardaki iç saha şanssızlığını kırarak rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

KİLİDİ ÇÖZDÜK

Mor beyazlı ekibimiz, Gebzespor, sahasında Uzunköprü ile karşı karşıya geldi. Son dönemde sahasında şanssız puanlar yitiren ekibimiz, ilk yarıda zorlansa da istediğini maçın ikinci yarısında aldı. Taraftarı önünde büyük destek gören ekibimiz, karşılaşmanın ikinci yarısında kilidi çözerken Harun Torun ve Babacar’ın sayıları ile haftayı mutlu kapattı. İlk yarıda zorlanan ekibimiz, ikinci yarıda istediklerini sahaya yansıttı.

35 PUANA ULAŞTIK

Oldukça mücadeleci bir görüntü çizen mor beyazlılar, özellikle karşılaşmanın ikinci bölümündeki hırsı ve arzusu ile taraftarından alkış aldı. Duran toptan maçın 66. Dakikasında Harun Torun ile öne geçen ekibimiz skorun verdiği avantajın ardından daha rahat bir görüntü çizerken maçın skorunu karşılaşmanın 88. Dakikasında Babacar ile belirledi. Gebzespor bu galibiyetle gruptaki puanını 35’e çıkarmayı başardı.