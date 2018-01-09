

- Salgın: "Ulaşımımı 3 tekerlekli motosikletimle sağlıyorum. Yürürken ve haber yaparken de en büyük destekçim koltuk değneklerim. Yürümeme yardımcı oluyorlar, yeri geliyor tripotum oluyorlar. Görme engelli arkadaşım Namık Tuncel de muhabir olarak görev yapıyor. Kör topal gazete çıkarıyoruz"

- Tuncel: "Gazeteciliğe ilk başladığım dönemlerde görme engelli olduğum için beni ciddiye almıyorlar, bilgi vermiyorlardı. Benim ardımdan aynı habere Suat gidiyordu. Bu kez haberini yapacağımız kişiler, 'Körü kovduk, topalı geldi' şeklinde şakacı bir tavır sergiliyordu"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 yıldır yayımlanan haftalık yerel gazetenin muhabirliğini görme engelli Namık Tuncel ve imtiyaz sahibi de olan yürüme engelli Suat Salgın yapıyor.

Anadolu Ajansına (AA) Ayvalık'tan serbest haberci olarak haber gönderen Salgın'ın 4 yıl önce yayımlamaya başladığı Medya Ayvalık adlı haftalık yerel gazete ve 5. sayısı çıkan aylık dergide kendisi dışında görme engelli Tuncel çalışıyor.

Yaklaşık 13 yıldır gazetecilik yapan 45 yaşındaki Salgın'ın üç tekerlekli motosikleti ve iki koltuk değneğiyle ortaya koyduğu azme destek olan Tuncel, engelliler başta olmak üzere birçok kişiye örnek oluyor.

Salgın, 1,5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle iki bacağını kullanamaz hale geldiğini belirterek, 11 yıldır bazı gazete ve haber ajanslarının Ayvalık'ta temsilciliğini yaptığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Salgın, 4 yıldır yaşadıkları zorluklara rağmen yerel gazete çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaşımımı 3 tekerlekli motosikletimle sağlıyorum. Yürürken ve haber yaparken de en büyük destekçim koltuk değneklerim. Yürümeme yardımcı oluyorlar, yeri geliyor tripodum oluyorlar. Görme engelli arkadaşım Namık Tuncel de muhabir olarak görev yapıyor. Kör topal gazete çıkarıyoruz. Amacımız Ayvalık'a ülkeye hizmet etmek. Her şey güzel olsun mantığıyla hareket ediyoruz. Doğal olarak da yeri gelince eksikleri söylüyoruz, eleştiriyoruz. Arkadaşım ve ben habere gittiğimizde bazen çok ciddiye alınmıyoruz. Birimiz görme diğerimiz yürüme engelli. Gazete dağıtıcılarımız bile engelli. Haliyle bu işi yapacağımıza pek inanamıyorlar."

51 yaşında ve 2 çocuk babası Tuncel de gözü, kulağı, eli ve bacağı olan Alman eşi Sandy Tuncel'in en büyük yardımcısı olduğunu, haberlere onunla gittiğini söyledi.

Tuncel, 25 yaşındayken alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığını ve iki gözünü kaybettiğini dile getirerek, bir yandan Türkiye'deki trafik kazalarının önlenmesi için yaptığı mücadele kapsamında kurduğu Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubunun genel koordinatörlüğünü yürüttüğünü, diğer taraftan da yaklaşık 2 yıldır gazetecilik yaptığını anlattı.

- "Eline mikrofon ve kamera almakla gazetecilik olmuyor"

Yaptığı haberlerin gazetede yer aldığını, genellikle eşiyle çektikleri haber görüntülerini gazetenin internet sitesinde paylaştıklarını belirten Tuncel, şöyle devam etti:

"Gazetecilik mesleğini çok merak ediyordum. Bir gün Suat'a 'Ben de bu işi yapabilir miyim?' diye sordum ve o gün itibarıyla başladım. Gazetecilik gerçekten çok zor ve sorumluluk isteyen bir meslek. Sadece haberin peşinde iş olsun diye değil, o haber konusunu gerçekten araştırarak ve yaptığımız haberin beraberinde getirdiği toplumsal sorumluluğu da göz önünde bulundurarak yola çıkıyoruz. Eşim olmasa ben bu işi asla yapamam. Eline mikrofon ve kamera almakla gazetecilik olmuyor. Haberi yaparken her türlü detaya dikkat etmek gerekiyor. Görme engelli olduğum için haber çekimleri sırasında insanların yüz ifadelerini görebilme şansım ne yazık ki olamıyor. Oysa o yüz ifade ve mimiklerini tam zamanında yakalamak gerekiyor."

- "Körü kovduk, topalı geldi"

Gittikleri haberlerde kendisinin görme engelli olduğunu öğrenenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Tuncel, "Aramızda engelli olmayan tek insan eşim. Gazeteciliğe ilk başladığım dönemlerde, görme engelli olduğum için beni ciddiye almıyorlar, bilgi vermiyorlardı. Benim ardımdan aynı habere Suat gidiyordu. Bu kez haberini yapacağımız kişiler, 'Körü kovduk, topalı geldi' şeklinde şakacı bir tavır sergiliyordu ama şimdi bizi herkes tanıyor." dedi.

Sandy Tuncel ise daha çok kamera ve fotoğraf çekimi yaptığını ifade ederek, "Ben videoları ve fotoğrafları çekerken o da röportajları yapıyor ama bu işin güzel yanı görme engelli eşimin hayatı gazeteciliğe başladıktan sonra çok değişti. Önce gazetecilik hakkında uzun araştırmalar yaptık. Sonra da bu işi engellilerin de yapması gerektiğine inandı. Önceleri kaygılıydım ama şimdi ise bu işi ikimiz de severek ve isteyerek yapıyoruz." diye konuştu.

Namık Tuncel ve Suat Salgın, tüm meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.