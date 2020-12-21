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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Cemil Karslı, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:22

Arızlı Toki konutlarında yaşayan Kore gazisi Karslı, tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İzmit Fevziye Camisi'ndeki cenaze törenine, Karslı'nın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal da katıldı.

Cinbir, Büyükakın ve Payal, Karslı'nın yakınlarına taziyelerini iletti.

Karslı'nın cenazesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kılınan namazın ardından, Kartepe ilçesi Suadiye köy mezarlığında toprağa verildi.

Karslı, evli ve bir çocuk babasıydı.



AA
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