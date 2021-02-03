Körfez Belediyesi ve Hereke’nin Kocaeli İçin Önemi

Belediye başkanı Şener Söğüt ile belgesel tadında Körfez ilçesi tarihinde Devri Alem
Bir dünya markası olan Hereke İpek halıları ile kültür medeniyet ve sanat tarihimizde çok önemli yeri olan Hereke bölgesini çok iyi tanımak ve tanıtmak gerekiyor.
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.vom ve birçok TV kanalında yıllardan beri yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Körfez Belediye Başkanı Sayın Şener Söğüt ile Hereke İpek halıları, Körfez ilçesinin önemi ve Kocaeli’nde tarih kültür doğa ve inanç turizmi ile ilgili yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz
Körfez Belediye Başkanından Önemli Açıklama
Körfez Belediye Başkanı Hereke’nin bir dünya şehri ve Türkiye’nin uluslararası markası olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Hereke halılarına büyük önem verdiğini bizzat Hereke’de tarihi Fabrikay-ı Hümayun’u ziyaret ettiğini açıkladı
Hereke ipek Halı Araştırması
Hereke İpek halıları ile ilgili çektiğimiz belgesellerin ve araştırmaların yayınlandığı web sayfamız
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