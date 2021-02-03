Körfez Belediyesi ve Hereke’nin Kocaeli İçin Önemi

Belediye başkanı Şener Söğüt ile belgesel tadında Körfez ilçesi tarihinde Devri Alem

Bir dünya markası olan Hereke İpek halıları ile kültür medeniyet ve sanat tarihimizde çok önemli yeri olan Hereke bölgesini çok iyi tanımak ve tanıtmak gerekiyor.