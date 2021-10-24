Körfez Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesinde yol konforunu arttıracak üstyapı çalışmaları ile yollar yenileniyor. Kent merkezindeki gibi asfalt yollara sahip Körfez köylerinde Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevkiinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, Naipköy-Kalburcu köyleri arası ulaşımın sağlandığı 3 bin 700 metre uzunluktaki grup köy yolunda asfaltlama çalışması yapılıyor.

HİMMETLİ KÖYÜ KÖSELER NALBANTLAR

Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yolun dar olması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için yolu genişleten Büyükşehir Belediyesi, genişletilerek güvenli hale getirilen köy yolunu daha sonra asfaltladı. 1300 metre uzunluğundaki Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda yağmursuyu hattı da yapılarak yol konforlu hale getirildi.

NAİPKÖY-KALBURCU KÖYLERİ

Körfez Naipköy-Kalburcu köyleri arası ulaşımın sağlandığı 3 bin 700 metre uzunluktaki grup köy yolunda ömrünü tamamlamış eski sati kaplama yol kazındı. Sati kaplama eski yol yerine yeni asfaltlama çalışmasına başlandı. Yapılan üstyapı çalışması ile Körfez Naipköy-Kalburcu grup köy yolunda asfalt serimi çalışmaları sürdürülüyor.











