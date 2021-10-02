Körfez Limanında Denizi Kirleten Gemiye 1 Milyon 804 Bin TL Ceza

Körfez ilçesindeki özel bir Limanda İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 804 bin TL ceza kesildi









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, yapılan denetimler sırasında Körfez ilçesindeki özel bir limanda bulunan Sierra Leone Bandıralı kuru yük cinsi geminin İzmit Körfezini kirlettiğini tespit etti. Gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza kesilirken, denize kirlilik gitmemesi için gemi çevresinde önlem alındı.

GEMİYE CEZA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri yaptıkları bir denetim sırasında bir geminin kirliliğe sebep olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde Sierra Leone Bandıralı Princess Rawya isimli geminin Kirli Balast döktüğü anlaşıldı. Büyükşehir ekipleri tarafından kirliliğin denize yayılmaması için gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Kirliliğe neden olan gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza kesildi.

7 GÜN/24 SAAT DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan ve denetleme ekipleriyle denizden denetimlerini0 sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemilere ağır para cezaları ve kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.















