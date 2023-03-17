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Körfez'de 100 Sporcuya Yeni Kuşak

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate ile tekvando eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan 100 sporcuya yeni kuşakları verildi.

Körfez'de 100 Sporcuya Yeni Kuşak

17 Mart 2023 Cuma 14:17

                                           
 
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate ile tekvando eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan 100 sporcuya yeni kuşakları verildi.   
 Törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda veli katıldı. Programda sporcuların gösterileri salondakiler tarafından alkış aldı. Başarılı sporcuları tebrik eden Şener Söğüt, "Kuşak terfi töreninde sizlerle bir araya gelerek heyecanınıza ortak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Hedefimiz, daha fazla gencimizi sporla buluşturmak. Her yaştan çocuğumuz için 16 branşta eğitimler veriyoruz. 4 bini geçen gencimizi sporla buluşturuyoruz. Özellikle bu alanda çocuklarımıza ve gençlerimize desteğimiz devam edecek. Pırıl pırıl gençlerimizin yetiştiren velilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 
 Karate ve tekvando eğitimi gören minikler kuşaklarını aldıktan sonra kısa birer gösteri yaptı. 




                         


İHA
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