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Körfez'de Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 liralık alışveriş kartı desteği

Körfez Belediyesi, tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa destek olmak için 1000 liralık yardım kartlarının teslim edildiğini bildirdi.

Körfez'de Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 liralık alışveriş kartı desteği

15 Aralık 2020 Salı 18:15

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki 480 esnafa yönelik 1000 liralık ayni destek yardımlarının teslim edilmeye başlandığı belirtildi.

Aralık ayı meclis toplantısında tüm siyasi partilerin ortak kararıyla esnafa ayni yardımda bulunulmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, kartlarını teslim alan esnafın, ilçe sınırları içerisindeki alışveriş alanlarında yardım kartlarını kullanabileceğini kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışmanın biraz olsun bu zor süreçte esnafa can suyu olmasını temenni ettiklerini ifade ederek, belediye olarak bu zor günlerde esnafın yanında olduklarını vurguladı.

Hep beraber bu zor günleri aşacaklarını belirten Söğüt, "Bu kötü günleri geride bırakıp güzel günlerde tekrar hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Esnafımıza teslim edilen 1000'er liralık yardım kartları, yine ilçede bulunan esnafta geçerli olacak. Körfezli esnafımız kazanacak." ifadelerini kullandı.



AA
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