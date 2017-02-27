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Körfez'den Derince'ye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ile Derince arasına alternatif ulaşım sağlayacak bir bulvar oluşturuyor..

Körfez'den Derince'ye

27 Şubat 2017 Pazartesi 09:01


Körfez ve Derince arasına alternatif ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte rahat ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Alternatif güzergahlar oluşturan Ulaşım Daire Başkanlığı, D-100’den kentin çeşitli noktalarına trafiğe takılmadan ulaşmayı sağlıyor. Körfez ile derince arasında uzanan Şeyda Caddesi’ni duble yol haline getiren Büyükşehir Belediyesi, iki ilçe arasında bu caddeyle alternatif bağlantı sağlıyor.     

900 METRE
900 metre uzunluğundaki Şeyda Caddesi, Körfez ilçesi ile Derince ilçesini birbirine bağlayan alternatif bir yol olacak. Alt yapı çalışmaları süren güzergahta çalışmalarının tamamlanması ile iki gidiş-iki geliş olacak şekilde duble yol oluşturulacak. Caddede yol zemin çalışmaları devam ediyor.



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