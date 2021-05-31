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Körfez’e Prestijli Bir Cadde Daha

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez Denizciler Caddesi’nin asfalt serimi sonrası yol çizgileri de çizildi

Körfez'e Prestijli Bir Cadde Daha

31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:42

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde cadde ve bulvarlarda yol konforunu arttırıcı çalışmalarına devam ediyor. Bu konforlu caddelerden birisi de Körfez Denizciler Caddesi oldu. Yağmur suyu hattı yenilenen, üst yapısı asfaltlanan, kaldırımları yapılan Körfez Denizciler Caddesi yol çizgilerinin de çizilmesiyle Körfez ilçesinin prestijli caddelerinden biri olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

 

DAHA KONFORLU HALE GELDİ

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Cadde yenilenerek daha konforlu hale getirildi. 1 kilometre uzunluğunda Denizliler Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, caddenin 500 metresine 1 metre çapında yağmur suyu drenaj hattı döşedi.

 

YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

1 kilometrelik Denizciler Caddesi için 3 bin ton asfalt, 4 bin ton plentmix temel serimi yapıldı. Caddede 5 bin metrekare yaya yolu yapıldı. Asfalt serimi ve asfalt çizgilerinin çizilmesiyle Denizciler Caddesi daha konforlu bir çehreye kavuştu.













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