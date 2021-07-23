Körfez'in altyapısı ilmek ilmek işleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nin Körfez ilçesinin altyapı problemlerini gidermek ve vatandaşların sağlıklı altyapıya kavuşması için içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını ilmek ilmek işliyor. İlçenin birçok mahallesinde devam eden al yapı hatlarının yanı sıra çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt serimi, asfalt yama ve parke çalışmaları yapılıyor.

3 AYRI ALTYAPI İHALESİ

Sanayi ve hızlı göç ile birlikte nüfusu sürekli gelişen şehrin mevcut altyapısının ekonomik ömrünü tamamlaması ve ihtiyacı karşılamaması nedeniyle Körfez ilçesinde, 2020 yılından itibaren altyapı yenileme çalışmalarına başlandı. İlçeye bağlı Güney ve Fatih Mahallelerinde geçtiğimiz yıl başlanan altyapı çalışmaları, bu yıl içerisinde yapılan iki ayrı ihale ile bütün ilçeyi kapsadı.

9 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Üç ayrı proje ile yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları Körfez ilçesine bağlı Güney, Fatih, Yeniyalı, Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim, Barbaros ile kırsal alanlarda bulunan Sevindikli, Kalburcu ve Naipköy mahallelerinde yoğun bir şekilde yapılıyor. İçme suyu hatlarında kurum malı düktil font borular, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında ise beton ve betonarme borular kullanılıyor.

BÜYÜKAKIN,”KÖRFEZ MODERN VE SAĞLIKLI ALTYAPIYA KAVUŞACAK”

Kocaeli’nin her karışında hizmete devam ettiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Körfez ilçemizde toplamda 343 kilometre uzunluğunda altyapı hatlarını baştan sona ilmek ilmek işliyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlayan hatları, yeni ve daha kaliteli borular ile yeniliyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde üstyapı çalışmalarının hızlı bir biçimde yaparak cadde ve sokaklarımızı cazibe merkezi haline getiriyoruz. Altyapısı ve üstyapısı ile birlikte 4 ayrı iş olarak yürüttüğümüz bu dev projede, tüm çalışmaları 2022 yılının sonuna kadar tamamlamayarak, Körfez’de yaşayan hemşerilerimizi sağlıklı ve modern altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ÜSTYAPI YAPILIYOR

İlçede yapılan içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesi, yüzey sularını toplamak ve çevre ile insan sağlığını tehdit oluşturmaması için yeni yağmursuyu hatlarının yapılmasından dolayı cadde ve sokaklarda bozulan yollarda üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt serimi, asfalt yama ve parke bordür çalışmaları yapılıyor. Üstyapı kapsamında asfalt ve yama çalışmaları Güney mahallesinin ara sokaklarında sürdürülüyor.

400 MİLYON LİRA MALİYET

Körfez ilçesine hayat katacak ve uzun yıllar altyapı problemlerini giderecek çalışmalar 2022 yılı sonlarında tamamlanması hedefleniyor. İlçeyi ilmek ilmek işleyecek çalışmalarda, toplam 343 km uzunluğuna içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenecek ve yeni yağmursuyu hattı yapılacak. Dört ayrı altyapı ve üstyapı projesi, yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak.

































