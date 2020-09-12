banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Korkuluklar turkuaz ve beyaza boyandı

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, köprü ve yol kenarlarındaki korkuluklarda boyama çalışması yaptı. Korkuluklar turkuaz ve beyaz renklere boyandı.

Korkuluklar turkuaz ve beyaza boyandı

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:57

Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, SEKA (Cezaevi) Köprüsü, Körfez Şirinyalı yanyol, Dilovası D-100, Körfez D-100 ve Kaşgaldere Mesire Alanı yollarının kenarlarındaki korkulukların boyama işini gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında toplamda 3 bin 140 mt(metre tül) korkuluğun boyaması yapıldı. Turkuaz ve beyaz renklere boyanan korkuluklar 7 personel ile yürütüldü.

 

DAHA GÜZEL BİR GÖRÜNÜM İÇİN

Yol yapım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların takdirini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol inşa çalışmaları sonrasında çevre düzenlemesi ve görsel estetiği arttırmak için de çaba sarf ediyor. Büyükşehir köprü, yol kenarı ve kavşaklardaki korkulukların boyama çalışmasını düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kamu kurumlarında kışlık kıyafet uygulaması başlıyor Kamu kurumlarında kışlık kıyafet uygulaması...
Gebze'de eve giren hırsız yakalandı Gebze'de eve giren hırsız yakalandı
Karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusu Karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusu
Doğalgaz müjdesi çok konuşuldu Doğalgaz müjdesi çok konuşuldu
Çerkeşli Köyü Muhtarı; “Artık yeter“ Çerkeşli Köyü Muhtarı; “Artık yeter“
Sanayi tarihinde Hereke ve Nuh Çimento gerçeği Sanayi tarihinde Hereke ve Nuh Çimento gerçeği
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kamu kurumlarında kışlık kıyafet uygulaması...
Kocaeli Valiliği, 15.09.2020 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında kışlık kıyafet uygulamasının...

Haberi Oku