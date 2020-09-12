Korkuluklar turkuaz ve beyaza boyandı

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, köprü ve yol kenarlarındaki korkuluklarda boyama çalışması yaptı. Korkuluklar turkuaz ve beyaz renklere boyandı.

Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, SEKA (Cezaevi) Köprüsü, Körfez Şirinyalı yanyol, Dilovası D-100, Körfez D-100 ve Kaşgaldere Mesire Alanı yollarının kenarlarındaki korkulukların boyama işini gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında toplamda 3 bin 140 mt(metre tül) korkuluğun boyaması yapıldı. Turkuaz ve beyaz renklere boyanan korkuluklar 7 personel ile yürütüldü.

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Yol yapım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların takdirini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol inşa çalışmaları sonrasında çevre düzenlemesi ve görsel estetiği arttırmak için de çaba sarf ediyor. Büyükşehir köprü, yol kenarı ve kavşaklardaki korkulukların boyama çalışmasını düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor.