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Korona Destanı Yazarı Usta Şair ile Canlı Yayın Yaptık

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman İKTAV kütüphanesinde ziyaretçisini ağırladı..

Korona Destanı Yazarı Usta Şair ile Canlı Yayın Yaptık

01 Nisan 2021 Perşembe 13:22
Kütüphaneler haftası dolayısı ile İktav Araştırma merkezi kütüphanemize ziyaretler devam ediyor .
Giresunlu şair Süleyman usta daha 13 yaşında Espiye`de yazdığı Kıbrıs Barış Harekatı destanı ile destancı olarak tanınmıştı.
Destancı Şair ve yazar Mustafa usta korona vebası ile ilgili yazdığı destanı gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında okudu .
1974 yılında Giresun Espiye`de birlikte okuduğunuz talebe arkadaşım usta şair ile geçmiş günleri konuştuk . Gebze gazetesi olarak yaptığımız canlı yayınları sizlerle paylaşıyorum .
Çağımızın destancısı Usta şair Mustafa Usta ile yaptığımız canlı yayınların linkleri..
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