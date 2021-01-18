Korona Vebası Kurban Almaya Devam Ediyor

Gebze Gazetesi'ni yayınlamaya başladığım yıllarda tanıdım, birlikte çalışma yaptım... 37 yıllık gazeteci arkadaşım, kardeşim, çalışma arkadaşım Şakir Şükrü Erdöl aramızdan ayrıldı, ebediyete gitti...

Şakir kardeşimin acısı tazeliğini korurken, ikinci bir ölüm acısı ile sarsıldım. Çocukluk yıllarımda Ali Dayı diye tanımış, ilk kez oyuncak çata pat tabancasını ondan almıştım. Benim Ali Dayı olarak tanıdığım Ali Sarıkaya'nın vefat haberi ile yıkıldım.

Gerek Ali Dayı ve gerekse Şakir kardeşim ile ilgili sosyal medyada yer alan bir yazı kaleme aldım. O yazıları, sizlerle gazetemdeki köşemden de paylaşıyorum.

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Ali Dayı Hakka Yürüdü

Acı ve üzücü ölüm haberleri, arka arkaya geliyor.

Köyümüz, canlı şahitlerinden birini daha kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı'nın yokluk günlerinde doğmuştu...

Çocukluk ve gençlik yılları zor ve sıkıntılı geçmişti.

İş, aş ve ekmek parası için Almanya'ya gitmişti.

Çocukluğumdan beri ben ona hep Ali Dayı derdim.

Rahmetli Halam'la Ali Dayı'nın tarlasını sürerdik.

Öküzlerle mısır tarlasını ektiğimiz çocukluk günleri...

Çocukluk arkadaşım, oğlu Ahmet’le geçen yıllar...

Ali Dayı köyünü ve memleketini hiç unutmamıştı.

Giresun Espiye Dikmen Köyü'nden Ali Dayı vefat etti.

Acı haberi duyunca Ali Dayı ile hatıraları hatırladım...

Ali Dayı, hayır yapan iyi ve yardım seven bir insandı.

Almanya'dan, biz çocuklara hediyeler getirirdi.

Ceğe oğlu Ali Dayı'ya Allah cc rahmet diliyorum.

Fiyet yengem ve çocuklarına başsağlığı diliyorum.

Köyümüz tarihi, bir çınarı ve değerini daha kaybetti.

Ali Dayı ile ilgili hatırlarımı özel bir yazı yazarak sizlerle paylaşacağım.

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Ali Sarıkaya Giresun'da toprağa verildi

Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi'nden Davut Oğullarından (Ceg Alisi) Ali Sarıkaya'nın cenazesi 17.01.2021 Pazar günü Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi Cami'inde kılınacak cenaze namazından sonra aynı yerde, aile mezarlığında toprağa verilecek. Kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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Şakir Şükrü Erdölün Ardından

Bir güzel vefalı insan, adam gibi adamdı...

Sözünü dudaktan, gözünü budaktan sakınmazdı.

Gebze Gazetesi'ni kurduğumuz 37 yıl önce tanıdım.

Ağabey kardeş ilişkilerimiz, hep devam etti.

Gençlerle ilgili dert edinip, gençlik üzerine yazdı.

Ah gençlik... Vah Gençlik... Yazısı hep konuşuldu.

Gazetemizin ilk emektarlarından Şakir Şükrü Erdöl, mübarek Cuma günü ebediyete yürüdü. Koronavirüs vebası salgını, güzel kardeşimizi aramızdan aldı. Şakir kardeşim, seni unutmayacağız. Makamın cennet olsun, Allah cc senden razı olsun. Seni, yine senin sosyal medyada yaptığın son paylaşımlarınla ebediyetle uğurluyoruz.

Erdöl Gebze'de Toprağa Verildi

Cenazesi Cumartesi günü Gebze Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra, toprağa verildi.

Gebze Gazetesi'nde yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyorum

Korona vebası salgını Gebze`nin bir değerini aramızdan aldı. Gebze'mizin sevilen simalarından, gazetemizin de bir dönem spor sorumluluğunu yapan, İYİ Parti Çayırova İlçe Sekreteri Şakir Şükrü Erdöl, yakalandığı Covid-19 hastalığına yenik düşerek bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kısa bir süre önce ailesi ile birlikte virüse yakalanan merhum Erdöl, bir süre hastanede tedavi gördüğü sırada durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınmıştı. Plazma nakli yapılması beklenen merhum Şakir Şükrü Erdöl’ün tedaviye cevap veremeyerek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Gazete Gebze olarak, eski mesai arkadaşımız, kardeşimiz Şakir Şükrü Erdöl’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenlerine ve tüm Gebzelilere başsağlığı diliyoruz.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/korona-vebasi-salgini-gebzenin-bir-degerini-aramizdan-aldi-h35086.html