Korona Vebası Salgını İle 2020 Yılı Nasıl Geçti?

Veba salgını, hayatımızı tümü ile etkiledi. Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık, dünya ülkeleri ve tüm insanlık görünmez korona mikrobu ile savaşarak koca bir yıl geçirdi.

2021 yılının başladığı bu günlerde ümidimiz, bu veba salgınından kurtulup, rahat, huzurlu ve özgür bir hayata kavuşmak.

Bu umutla, 2020 yılında yaşadığımız olaylardan önemli olanları sizlerle paylaşıyorum.

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2020 Yılında Yaşanan Önemli Olaylar

Ocak 2020

6 Ocak - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yeni binası Etimesgut, Ankara’da açıldı.

10 Ocak - COVID-19 hastalığı ile mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

11 Ocak - Silivri açıklarında Richter Ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Ocak - Anayasa Mahkemesi Vikipedi'nin erişim engelini kaldırdı.

24 Ocak - Elâzığ açıklarında Richter Ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.41 kişi öldü.

Şubat 2020

4-5 Şubat - Van çığ faciası: Van'da gerçekleşen 2 çığ faciasında toplam 41 kişi ölmüştür.

5 Şubat - Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı uçuşu: İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkmış, 177 yolcu ve 6 mürettebattan arasından üç kişi hayatını kaybederken 179 kişi yaralanmıştır.

23 Şubat - 2020 İran-Türkiye depremleri: İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 Mw ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

27 Şubat - İdlib'te Suriye Hükûmeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı.

Mart 2020

1 Mart - Türkiye, Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlattı.

11 Mart - Türkiye'de COVID-19 pandemisi: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez Koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı.

12 Mart - COVID-19 tedbirleri kapsamında İlköğretim ve Ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi. Üniversiteler ise 3 hafta süreyle tatil edildi.

17 Mart - Türkiye'de COVID-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

21 Mart - COVID-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart - COVID-19 tedbirleri kapsamına tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi.

Nisan 2020

3 Nisan - COVID-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi.

10 Nisan - COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17 Nisan - COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 31 ilde 2. defa haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23 Nisan - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümü kutlandı.

Haziran 2020

1 Haziran - COVID-19 pandemisi ile mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı. Normalleşme süreci başladı.

14 Haziran - Bingöl, Karlıova açıklarında Richter Ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

15 Haziran - Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kartal Operasyonu adıyla hava taaruzu başlattı.

17 Haziran Türkiye, Kuzey Irak'a Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başlattı.

Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığına seçildi.

Temmuz 2020

3 Temmuz - Sakarya, Hendek'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 6 işçi vefat ederken 114 işçi yaralandı.

6 Temmuz - Çanakkale, Gelibolu, Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu.

7 Temmuz - Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi

10 Temmuz - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek camii olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmî gazetede yayımlandı.

Ağustos 2020

21 Ağustos - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kariye Camii'nin idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek camii olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmî gazetede yayımlandı.

23 Ağustos - Giresun ve yedi ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. 16 kişi öldü.

25 Ağustos - Ahlat Köşkü, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri sırasında açıldı.

Eylül 2020

3 Eylül - Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı.

17 Eylül - Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül - Yüz yüze eğitim 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

24 Eylül - Tekirdağ, Marmaraereğlisi açıklarında Richter ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Eylül - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmaları ile ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı.

Ekim 2020

11 Ekim - Hatay, Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. 400 hektar orman yandı.

12 Ekim - Yüz yüze eğitim 2, 3, 4'üncu sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı.

30 Ekim - 2020 Ege Denizi depremi; Kuşadası Körfezi merkezli olarak, Seferihisar açıklarında Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. 117 kişi hayatını kaybetti,1035 kişi yaralandı

Kasım 2020

2 Kasım - Yüz yüze eğitim 5. ve 12'nci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

5 Kasım - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yeni tedbirler ilan edildi.

9 Kasım - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

15 Kasım - Türkiye Grand Prix 9 yılın ardından yeniden düzenlendi.

18 Kasım - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile hafta sonları 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi.

Aralık 2020

10 Aralık - Türkiye'de COVID-19 pandemisi: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de vaka sayısının toplam 1 milyon 748 bin 567 olduğunu açıkladı.

14 Aralık - Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı; Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı ve Başkanlık yetkililerini yaptırım listesine eklediğini açıkladı.(Kaynak: Vikipedia)

2020 yılında, önemli olayların yaşandığı günlerde gazete ve yayınları toplayarak, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık Kütüphanemizde arşivledik.

