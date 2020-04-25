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Korona Virüsü Vebası ve Ramazan Coşkusu

24 Nisan 2020 Mübarek Ramazan ayının ilk günü . Zaman ne de hızlı geçiyor. Daha dün diyeceğimiz bir zaman diliminde 2019 yılın da oruç tutup, Bayram coşkusunu yaşamıştık. Yeniden Ramazan-ı Şerif geldi. Bir yılı içerisinde çok önemli olaylar yaşadık. En önemli olay Korona virüsü vebası dünya nın 186 ülkesinde tüm insanlığa karşı üçüncü dünya savaşı açan görünmez düşman Korona vebası salgını Ramazan coşkusuna gölge düşürdü Korona vebası Yaşanan bu olayları hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerife hoş geldin derken, Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine Yüce yaradan ülkemizi, milletimizi İslam coğrafyası ve tüm insanlığı her türlü felaket, bela ve terör salsdırından korusun.

Korona Virüsü Vebası ve Ramazan Coşkusu

25 Nisan 2020 Cumartesi 16:44

RAMAZAN-I ŞERİF ANILARIM
Ramazan-ı Şerif bu yıl Korona virüsü veba salgını günlerinde giriyoruz
Benim Gebze de ilk  Ramazan coşkusunu yaşayıp oruç tuttuğum yılın  üzerinden yıllar geçmiş 38 yıl önce .  Gebze’de 1982 yılın da  sıcak geçen Haziran ayında orucumu tutmuşum, Askerden sonra  Gebze’ye geleli 38 yılı geride bırakmışız. 38 yıl içinde neler gördük, neler yaşadık. Bunların tümünü makale sayfamda görebilirsiniz. Yaşadığımızın tüm olayları her gün değerlendirip, tarihe not düşüp, zamana noterlik yaparken, arşivlerimizde topluyoruz. İnşallah bu Ramazanı huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşar ve idrak ederiz. 

RAMAZAN KÜLTÜRÜ
11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dün akşam kıldığımız  teravih namazı  ve gece kalktığımız sahurla  başladı. Ramazan ayı sadece oruç İbadetinin yerine  getirildiği ay değil başlı başına  bir kültür, medeniyet ve tarihin yaşanması ve yaşatılması demek. Ramazan  kültürünü doya doya yaşamak için  mübarek Ramazan ayına  hazırlık yapmıştık ancak Korona virüsü veba salgını tüm planlarımızı değiştirdi her şey değişti  camiler kapalı Evden bile kapıya çıkamıyoruz  

Bu gün  tarihler  24 Nisa’n 2020 Cuma. Mübarek Ramazan ayının ilk günü mübarek Cuma günü ile aynı güne denk geldi Korona virüsü vebası olmasaydı  iftar sofralarında  buluşacak  teravih namazları İçin camileri dolduracaktık 
Geçtiğimiz mübarek ramazanların  Ramazan ruhuna uymayan bir çok şey yaptık gösterişli iftar sofraları  israf ve savurganlık yapılması Ramazan’ın ruhuna uymayan  Ranazan eğlenceleri daha neler neler  
Camilerin kapalı Cuma ve teravih namazlarına bile gidemediğimiz mübarek Ramazan ayında evde derin derin düşünüp  geçmişte yapılan yanlışları ve bu gün yaşadığımız Korona vebasın dan alacağımız çok ders ve ibret var bir musibet bin nasihatı bedel olmalı  ve bu günleri unutmadan sizleri 4 yıl önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yazdığım  Ramazan coşkusu ile ilgili yazdığım yazının bir bölümü ile sizleri baş başa bırakıyorum 

    4 Yıl Önce Ne Yazmıştık ?..!
 ...” Ramazan ayı sadece İslamiyet’in 5 temel şartından birisi olan oruç tutulan dini bir ibadetin  ifade edildiği ay değil,  fakirlere fitre ve zekatların verildiği   sosyal  bir olaydır. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” Hadisi şerifi ile “Tok olan acın halinden anlamaz” ata  sözümüz; anlamını  Ramazan ayında  tutulan oruçta bulmakta.
 Orucun nefis terbiyesi, insan İradesinin kuvvetlenmesi ve en önemlisi aç olan insanların  halini anlamak için  önemli bir fırsattır. Gösteriş ve israfa kaçmadan  verilen  toplu iftar yemekleri ve  fakirlere  erzak dağıtımı aç olan insanlara karşı  dini bir  görevdir. Bu dini ve toplumsal görev acaba ne kadar yapılıyor?
 Huzur, Bereket ve sağlık ayı  olan Ramazan´da verilen  gösterişli  iftar  yemeklerinde fakirin hakkı olan yemekler  zenginlere  verilmesi üzücü. Dini bir İbadet  olan iftar yemeklerine  gösteriş için  büyük paraların  harcanması  israftır. Gebze’de sayıları  hızla  artan  çok sayıda  insanın  kuru ekmek ve çorba ile iftar açtığını unutmamak gerekiyor.

GÖSTERİŞ İÇİN İFTAR YEMEKLERİ VERİLMEMELİ
Gösteriş için verilen iftar yemeklerinde milyarlarca  lira  para harcayanlar   fakirler için acaba kaç lira  harcıyor?. Bir dilim ekmeğe bile  muhtaç insanların bulunduğu Gebze’de  fakirler neden  unutuluyor? Fakirlerin  Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için, kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Dini ve milli görevimizi acaba ne kadar  yapabiliyoruz?Fak-Fuk -Fon olarak bildiğimiz  Kaymakamlık bünyesindeki   Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Gebzeli  binlerce  fakir ailenin kaydı var. Her gün Kaymakamlık binası bir çok fakir insanın  istekleri ile  çınlıyor. Fakirler devlet kapısından yardım isterken  zenginlerin  gösterişli iftar sofralarında israf derecesinde para harcaması  hem  dini ve hem de  ahlaki geleneğimize  uymuyor.

BİNLERCE FAKİR İNSAN VAR
Gösterişli iftar yemeği  veren kurum ve kuruluşlara bir çağrımız var. Gelin bu Ramazan ayında iftar yemeği paralarını  Kaymakamlık  bünyesindeki  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfına verelim.  Gayri resmi rakamlara göre Gebze’de binlerce fakir insan buluyor. Unutmayalım ki bu fakirler  bizlerden  yardım  bekliyor. Ramazan  ayı Toplumu   bir biri ile  kaynaştıran çok önemli  sosyal bir olay. Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayalım. Unutmayalım ki Ramazan fakirlerin hatırlandığı bir aydır. Kendi kendimize soralım, Ramazan ayında Fakirler için  ne tür yardım yapacağız sorusuna  cevap arayarak hep birlikte  Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan diyelim.(Kaynak 2017  Gebzegazetesi)

Evet 4 yıl önce bu yazıyı kaleme almıştım 2020 Ramazan ayını evlerde geçiriyoruz Korona virüsü vebası salgının da oruç tutup Ramazan coşkusunu aile bireyleri ile yalamaya çalışalım  akraba dost ve yakınlarımızı arayıp hal hatır edip konuşalım en önemlisi kendimizle baş başa kalıp geçmişi ve geleceği düşünelim 
24 Nisa’n 2020 tarihi Ramazan ayının ilk günü Sevinç ve umutla girdi Korona virüs salgını yavaşlamaya başladı İnşallah Ramazan sonu hayat normale döner 
Hayırlı mutlu huzurlu ve en önemlisi sağlıklı Koronasız Ramazanlar diliyorum




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