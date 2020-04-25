Korona Virüsü Vebası ve Ramazan Coşkusu

24 Nisan 2020 Mübarek Ramazan ayının ilk günü . Zaman ne de hızlı geçiyor. Daha dün diyeceğimiz bir zaman diliminde 2019 yılın da oruç tutup, Bayram coşkusunu yaşamıştık. Yeniden Ramazan-ı Şerif geldi. Bir yılı içerisinde çok önemli olaylar yaşadık. En önemli olay Korona virüsü vebası dünya nın 186 ülkesinde tüm insanlığa karşı üçüncü dünya savaşı açan görünmez düşman Korona vebası salgını Ramazan coşkusuna gölge düşürdü Korona vebası Yaşanan bu olayları hiçbir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız. Öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerife hoş geldin derken, Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine Yüce yaradan ülkemizi, milletimizi İslam coğrafyası ve tüm insanlığı her türlü felaket, bela ve terör salsdırından korusun.

RAMAZAN-I ŞERİF ANILARIM

Ramazan-ı Şerif bu yıl Korona virüsü veba salgını günlerinde giriyoruz

Benim Gebze de ilk Ramazan coşkusunu yaşayıp oruç tuttuğum yılın üzerinden yıllar geçmiş 38 yıl önce . Gebze’de 1982 yılın da sıcak geçen Haziran ayında orucumu tutmuşum, Askerden sonra Gebze’ye geleli 38 yılı geride bırakmışız. 38 yıl içinde neler gördük, neler yaşadık. Bunların tümünü makale sayfamda görebilirsiniz. Yaşadığımızın tüm olayları her gün değerlendirip, tarihe not düşüp, zamana noterlik yaparken, arşivlerimizde topluyoruz. İnşallah bu Ramazanı huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşar ve idrak ederiz.





RAMAZAN KÜLTÜRÜ

11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dün akşam kıldığımız teravih namazı ve gece kalktığımız sahurla başladı. Ramazan ayı sadece oruç İbadetinin yerine getirildiği ay değil başlı başına bir kültür, medeniyet ve tarihin yaşanması ve yaşatılması demek. Ramazan kültürünü doya doya yaşamak için mübarek Ramazan ayına hazırlık yapmıştık ancak Korona virüsü veba salgını tüm planlarımızı değiştirdi her şey değişti camiler kapalı Evden bile kapıya çıkamıyoruz





Bu gün tarihler 24 Nisa’n 2020 Cuma. Mübarek Ramazan ayının ilk günü mübarek Cuma günü ile aynı güne denk geldi Korona virüsü vebası olmasaydı iftar sofralarında buluşacak teravih namazları İçin camileri dolduracaktık

Geçtiğimiz mübarek ramazanların Ramazan ruhuna uymayan bir çok şey yaptık gösterişli iftar sofraları israf ve savurganlık yapılması Ramazan’ın ruhuna uymayan Ranazan eğlenceleri daha neler neler

Camilerin kapalı Cuma ve teravih namazlarına bile gidemediğimiz mübarek Ramazan ayında evde derin derin düşünüp geçmişte yapılan yanlışları ve bu gün yaşadığımız Korona vebasın dan alacağımız çok ders ve ibret var bir musibet bin nasihatı bedel olmalı ve bu günleri unutmadan sizleri 4 yıl önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yazdığım Ramazan coşkusu ile ilgili yazdığım yazının bir bölümü ile sizleri baş başa bırakıyorum





4 Yıl Önce Ne Yazmıştık ?..!

...” Ramazan ayı sadece İslamiyet’in 5 temel şartından birisi olan oruç tutulan dini bir ibadetin ifade edildiği ay değil, fakirlere fitre ve zekatların verildiği sosyal bir olaydır. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” Hadisi şerifi ile “Tok olan acın halinden anlamaz” ata sözümüz; anlamını Ramazan ayında tutulan oruçta bulmakta.

Orucun nefis terbiyesi, insan İradesinin kuvvetlenmesi ve en önemlisi aç olan insanların halini anlamak için önemli bir fırsattır. Gösteriş ve israfa kaçmadan verilen toplu iftar yemekleri ve fakirlere erzak dağıtımı aç olan insanlara karşı dini bir görevdir. Bu dini ve toplumsal görev acaba ne kadar yapılıyor?

Huzur, Bereket ve sağlık ayı olan Ramazan´da verilen gösterişli iftar yemeklerinde fakirin hakkı olan yemekler zenginlere verilmesi üzücü. Dini bir İbadet olan iftar yemeklerine gösteriş için büyük paraların harcanması israftır. Gebze’de sayıları hızla artan çok sayıda insanın kuru ekmek ve çorba ile iftar açtığını unutmamak gerekiyor.





GÖSTERİŞ İÇİN İFTAR YEMEKLERİ VERİLMEMELİ

Gösteriş için verilen iftar yemeklerinde milyarlarca lira para harcayanlar fakirler için acaba kaç lira harcıyor?. Bir dilim ekmeğe bile muhtaç insanların bulunduğu Gebze’de fakirler neden unutuluyor? Fakirlerin Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için, kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Dini ve milli görevimizi acaba ne kadar yapabiliyoruz?Fak-Fuk -Fon olarak bildiğimiz Kaymakamlık bünyesindeki Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Gebzeli binlerce fakir ailenin kaydı var. Her gün Kaymakamlık binası bir çok fakir insanın istekleri ile çınlıyor. Fakirler devlet kapısından yardım isterken zenginlerin gösterişli iftar sofralarında israf derecesinde para harcaması hem dini ve hem de ahlaki geleneğimize uymuyor.





BİNLERCE FAKİR İNSAN VAR

Gösterişli iftar yemeği veren kurum ve kuruluşlara bir çağrımız var. Gelin bu Ramazan ayında iftar yemeği paralarını Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına verelim. Gayri resmi rakamlara göre Gebze’de binlerce fakir insan buluyor. Unutmayalım ki bu fakirler bizlerden yardım bekliyor. Ramazan ayı Toplumu bir biri ile kaynaştıran çok önemli sosyal bir olay. Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayalım. Unutmayalım ki Ramazan fakirlerin hatırlandığı bir aydır. Kendi kendimize soralım, Ramazan ayında Fakirler için ne tür yardım yapacağız sorusuna cevap arayarak hep birlikte Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan diyelim.(Kaynak 2017 Gebzegazetesi)





Evet 4 yıl önce bu yazıyı kaleme almıştım 2020 Ramazan ayını evlerde geçiriyoruz Korona virüsü vebası salgının da oruç tutup Ramazan coşkusunu aile bireyleri ile yalamaya çalışalım akraba dost ve yakınlarımızı arayıp hal hatır edip konuşalım en önemlisi kendimizle baş başa kalıp geçmişi ve geleceği düşünelim

24 Nisa’n 2020 tarihi Ramazan ayının ilk günü Sevinç ve umutla girdi Korona virüs salgını yavaşlamaya başladı İnşallah Ramazan sonu hayat normale döner