Koronavirüsün son bulması için camilerde dua edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından camilerin hoparlörlerinden dua edilerek, tekbir ve salavat getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için beşinci kez dua sesleri yükseldi.



Allah'tan bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin işlerini daha kolay yapabilmesi niyazında bulunulmasının ardından tekbir ve salavat getirildi.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan ve 23 Mart'ta başlayan dua programına bugün de devam edildi, yatsı ezanı öncesi sela verildi.







