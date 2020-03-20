Korona`ya karşı tedbirler hız kesmiyor

Kocaelide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını, KO-MEK kurslarında üretim yaparak karşılayacaklarını vurgulayan Büyükakın, "Sağlık çalışanlarımızı koronavirüsle mücadele sona erdiğinde Diriliş 1-2, Darıca Hüma Hatun ve Kandıra Gençlik Kamplarımızda misafir edeceğiz. Koronavirüs ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımızın enerjilerini yükseltecek ve bağışıklıklarını artıracak ikramlarda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşlara 3 ay boyunca ekonomik destek sağlamak için su fiyatlarındaki artışı geri aldı ve vatandaşların temizliklerinde düzenli ve kesintisiz suyu kullanmaları için borcu bulunan abonelerin sularının kesilmemesi kararı verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde sokak hayvanlarının sağlık hizmeti devam ediyor.

Salgın nedeniyle geçici bakımevlerini ziyaretlere kapatan belediye, sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarına da ara verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda otobüs ve tramvaylarını düzenli olarak temizleyen UlaşımPark, Akçaray tramvay istasyonlarına da el dezenfektanı yerleştirdi. Toplam 16 istasyona yerleştirilen dezenfektan cihazları, vatandaşların hizmetine sunuldu.



Öte yandan, İzmit Belediyesi tarafından kurulan Psiko-Sosyal Destek Hattı, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla virüs stresine karşı vatandaşlara destek verecek.

Virüsün patolojik etkisinin yanında, moral ve motivasyona olan olumsuz etkilerini de göz önünde bulunduran İzmit Belediyesi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadroyla vatandaşa koronavirüs stresiyle baş etme yöntemlerini anlatacak.















AA