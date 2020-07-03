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Korsan taşımacılığa geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor.

Korsan taşımacılığa geçit yok

03 Temmuz 2020 Cuma 10:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 10 araç geçici olarak trafikten men edildi.

 

KORSAN TAŞIMACILIĞA KARŞI DENETİM

Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P Plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler Kocaeli İl Trafik Emniyet ekipleri ile de koordineli çalışmaya devam ediyor.

 

75 ARAÇ DENETLENDİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim ekipleri Emniyet Trafik ekipleriyle birlikte Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde 75 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

 

ARAÇLAR MEN EDİLDİ

Denetimler kapsamında 10 araç geçici olarak trafikten men edilerek toplamda 23 araca 50 bin TL’lik cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla anlık denetimleri devam edecek. Vatandaşlarımızın da ihbar yoluyla bu çalışmalara katkıda bulunmaları denetim başarılarımıza katkıda bulunacak.

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