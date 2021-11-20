Köseköy Beycemal Deresi Islahı Tamamlandı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yağmursuyu altyapısı ve dere ıslahı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe Köseköy Hacı Mustafa Mahallesinden geçen Beycemal Deresinin ıslah çalışmalarını tamamladı. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”Mutlu Şehir Kocaeli için yaptığımız yatırımlarımızdan Beycemal deresinin ıslah çalışmalarını tamamlayarak düzenli akışını sağladık ve insan ile çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirdik” dedi.

YAĞIŞLARA KARŞI ÖNLEM

Dünyamızda yaşanan küresel iklim değişiklikleriyle birlikte ülkemizde ve şehrimizde de ani yağışlar ve bunun sonucunda su taşkınları meydana geliyor. İSU Genel Müdürlüğü, yağışlar sonucu oluşan yüzey sularını toplamak ve uzaklaştırmak için 2004 yılından bu yana Kocaeli genelinde yağmursuyu hattı ile dere ıslahı çalışmaları gerçekleştiriyor. Kent genelinde toplam 700 kilometreye varan yağmursuyu altyapısı ve 15 adet terfi merkezi ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana 95 kilometrenin üzerinde dere ıslah çalışmaları gerçekleştirdi. 2021 yılı yatırım programında birçok bölgede yağmursuyu hattı ile onu aşkın derede ıslah çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda başladığı Kartepe Köseköy Hacı Mustafa mahallesinde yer alan Beycemal deresinin ıslah çalışmalarını tamamladı.

363 METRE UZUNLUĞUNDA DERE ISLAHI

Sanayi kuruluşları ile yerleşim alanları içerisinden geçen Beycemal deresinde taş duvar kesit olarak imalatı yapıldı. Derede, 363 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılarak düzenli akışı sağlandı. Dere üzerinde yol ve yaya geçişinin sağlanması için de 22 metre ve 12 metre uzunluğunda olmak üzere 2 adet kapalı menfez imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca, derenin etrafında kanalizasyon altyapı hattı yapılarak kirlilikten arındırıldı.

MODERN VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANI

Hacı Mustafa Beycemal deresinde yapılan dere ıslah çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte düzenli akışının sağlandığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”2021 yılı altyapı yatırım programımızda ağırlıklı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yağmursuyu altyapı hatları ve dere ıslahı çalışmalarına önem verdik. Bu kapsamda Kocaeli genelinde onlarca proje ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kartepe ilçemize bağlı Köseköy Hacı Mustafa Beycemal deresinin ıslahı çalışmalarını kısa bir süre içinde tamamlayarak düzenli akışını sağladık. Atık su kirliliğinden arındırarak üzerine korkuluk ile güvenli hale getirdik. İnsan ile çevre sağlığına etki edecek çevresel faktörlerden giderilen dere, çevre sakinleri için daha modern bir yaşam alanı haline geldi. Her şey insanımız için, yaptığımız çalışmanın bölgede yaşayan insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



















