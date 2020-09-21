Köseköy’de caddeleri artık daha konforlu

2 BİN 750 TON ASFALT KULLANILDI
Üst yapı işlerine başlayan Fen İşler Daire Başkanlığı ekipleri, Köseköy Mahallesi’ndeki Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Efe sokağa toplamda 2 bin 750 ton asfalt serimi yaptı. Çalışmalar doğrultusunda 2 bin metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirildi.
BAĞLANTILI ARA SOKAKLARDA 2 BİN 600 METREKARE PARKE YOL
Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma kapsamında üst yapı işlerinin yapıldığı caddelerle bağlantılı olan ara sokaklarda da park yol imalatı gerçekleştirdi. Bu kapsamdaki işlerde toplamda 2 bin 600 metrekare parke yol yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, parke yollardaki eksiklikleri gidermeye devam ediyor.