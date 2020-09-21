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Köseköy’de caddeleri artık daha konforlu

Büyükşehir, alt yapı çalışmaları sona eren Kartepe Köseköy Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Efe sokakta üst yapı çalışması gerçekleştirdi

Köseköy'de caddeleri artık daha konforlu

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:24

Şehir genelinde birçok yerde alt yapı çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarından sonra hızla yolları yeniliyor. Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi’ndeki birbirine bağlantılı Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Efe sokakta İSU tarafından yapılan alt yapı çalışması tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde bu caddelerde üst yapı çalışması yaparak yol konforunu sağladı.

 

2 BİN 750 TON ASFALT KULLANILDI

Üst yapı işlerine başlayan Fen İşler Daire Başkanlığı ekipleri, Köseköy Mahallesi’ndeki Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Efe sokağa toplamda 2 bin 750 ton asfalt serimi yaptı. Çalışmalar doğrultusunda 2 bin metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirildi.

 

BAĞLANTILI ARA SOKAKLARDA 2 BİN 600 METREKARE PARKE YOL

Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma kapsamında üst yapı işlerinin yapıldığı caddelerle bağlantılı olan ara sokaklarda da park yol imalatı gerçekleştirdi. Bu kapsamdaki işlerde toplamda 2 bin 600 metrekare parke yol yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, parke yollardaki eksiklikleri gidermeye devam ediyor.


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