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KOSGEB’den Dijitalleşmeye destek!

KOSGEB " İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” konu başlıklı çağrısını açıkladı.

KOSGEB'den Dijitalleşmeye destek!

06 Mart 2019 Çarşamba 13:43

İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenen destek programında, Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıklarıolarak şunlar belirlendi;

1 -Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2-İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3-İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4-İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5-Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik


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