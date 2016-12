KOSGEB'in “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği“ Programı

- Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kaya:

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin esnafa güzel bir jest yaptığını belirterek, sıcak paranın dönmediği bir dönemde bu kredinin esnafı memnun ettiğini söyledi.

Şu anda bütün odaların bu faizsiz kredi imkanı dolayısıyla yoğun olduğunu ifade eden Kaya, verilecek kredinin geri ödeme konusunda da avantajlar sağladığını kaydetti.

Kaya, personelin üyelerin talebine yetişmek için gece saatlerine kadar çalıştığını dile getirerek, "Krediden ne kadar esnafın yararlanacağını bilmiyorum. Verilecek toplam kredi bütçesi yüksek. Bütçe verilecek toplam kredinin bütçesinin Türkiye'deki esnafa yetmeyeceğini düşünüyorum. Hükümetimizin esnafa verdiği bu kredi imkanı, can suyu oldu." diye konuştu.

- Bolu'da başvuru sayısı 400'e ulaştı

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret de kredinin açıklanmasından sonra birlik olarak yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini, 3 gündür yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Kredinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Gayret, "Biz konfederasyonumuza günün uzatılması konusunda talepte bulunduk. Vatandaş veri tabanına giremiyor. Günün çok kısa olduğunu, kredi verilecek olan kişi sayısının az olduğunu söylüyorlar. Bu konularla ilgili gerekli taleplerde bulunduk." dedi.

Gayret, Bolu genelinde yaklaşık 400 esnafın kredi talebinde bulunduğunu, bu talebin her geçen saat arttığını, verilen kredinin esnafın yüzünü güldüreceğini söyledi.

- "Piyasaya hareketlilik getirecek"

Sakarya Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan ise yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan iç ve dış gelişmelere rağmen esnafın krediye olan ihtiyacının, beklentinin bir hayli üzerinde olduğunu belirterek, bu sürenin kesinlikle uzatılması ve daha geniş kitlelere yayılmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Akdardağan, geçen hafta TBMM'ye sunulan ve esnafı yakından ilgilendiren Torba Yasa'da yer alan sicil affını dört gözle beklediklerini belirtti.

Yasa kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 12 Aralık itibarıyla halen ödenmemiş çeki olan 566 bin 116 kişi ile 31 Ekim itibarıyla kredi kartı nedeniyle yasal takip borcu bulunan 2 milyon 233 bin 188 kişinin sicil affından yararlanabileceğini vurgulayan Akdardağan, ayrıca, kara listeye giren ancak borcunu daha önceden ödemiş bulunan kişilerin de aftan yararlanacağını aktardı.

Akdardağan, sicil affı konusunda büyük talep aldıklarına işaret ederek, "Genel Başkanımız Bendevi Palandöken önderliğinde ve oda başkanları olarak, ekonomide çarkların daha işler hale gelmesi için bu affın gerekliliğini anlatıyorduk. Sicili bozuk esnafımız bankalardan kredi alamıyor ve daralma yaşadığımızı her fırsatta dile getiriyorduk. Hatta bu kapsamda ve halen ısrarla istediğimiz can suyu kredilerinin devamını bekliyoruz. Bu kapsamda atılan ve atılacak her adım, ekonominin çarklarını hareketlendirecek, esnafımız şenlenecektir." ifadelerini kullandı.

KOSGEB kredilerinin de piyasaya hareketlilik getireceğini vurgulayan Ahmet Akdardağan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Bu krediler esnafımızı heyecanlandırdı. Başvurular yarın saat 24.00'te sona erecek. Kesinlikle bu süre uzatılmalı ve daha geniş kitlelere yayılması sağlanmalıdır. Bu kredilerle piyasaya girecek sıcak para, biz esnaflara rahat nefes aldıracak, yapılacak yeni düzenlemelerle de 2017'ye daha bir iyimser bakabileceğiz."