KOSGEB'ten Bilgilendirme Semineri

Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi OTONOMİ’de, KOSGEB destekleri hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. KOSGEB’in faaliyetlerinin ve destek programlarının anlatıldığı seminere OTONOMİ yönetimi ve esnafı yoğun katılım gösterdi.

KOSGEB Siteler Genel Müdürü Mehmet Görkem Gürbüz ve Kıdemli Uzman Kenan Şahin’in kapsamlı bir sunum yaptığı toplantıda, yapılabilecek işbirlikleri, girişimcilik programları ve genel destek programları gibi faaliyetler hakkında bilgi verildi.

İşlemler e-devlet üzerinden yürütülecek

Seminerde konuşan Mehmet Görkem Gürbüz işletmelerin rekabet güçlerini yükseltmek ve verimli hizmet üretmelerini sağlamak amacıyla birçok destek programlarının olduğunu söyledi.

Gürbüz, devlet desteklerinden faydalanmak için bundan böyle işlemlerin e-devlet üzerinden yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek böylelikle işlemlerin daha da kolaylaşacağını ifade etti.

Gürbüz ‘’Toplam 81 ilde 92 müdürlükte faaliyet gösteriyoruz. Biz de kendi bölgemizde en iyi hizmeti götürmek için çalışıyoruz. OTONOMİ, yüzlerce esnafın bir araya geldiği çok iyi bir kümelenme modeli. Burada faaliyet gösteren esnaflara faydalanabilecekleri desteklerimizi anlatarak işlerini daha da ileriye götürebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışacağız’’ diye konuştu.

Gürbüz, OTONOMİ’yi inceleme fırsatının olduğunu ve çok güzel bir yapıyla karşılaştığını söyleyerek şunları kaydetti:



‘’Ankara’da galericilerin dağınık halde olmasından kaynaklı birçok sıkıntı oluyordu. Bu yapının galericiler için ileriye dönük çok ciddi avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. OTONOMİ gibi kümelenme mantığıyla bir araya gelen işletmeler, esnaflar, ciddi anlamda kar ve pazar payını artırmıştır. Buraya yapılan yatırım sayesinde bu meslek grubunun geldiği nokta da çok farklı olacak. Biz de kurumumuzca bu gelişime katkı sunmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.’’

Toplantıda konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, ‘’Ülke ekonomisine katkı sağlamak, esnafımızın ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak öncelikli hedefimiz. Meslektaşlarımızın ticaretlerini hızlandırmak ve daha nitelikli hale getirmek, onlara fayda sağlamak için bu bilgilendirme toplantısını düzenledik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde meslekteki standartları yükselen meslektaşlarımızın, destekler sayesinde çıtayı daha da yükselteceklerini düşünüyoruz. Bu toplantı sonrasında onlara yeni perspektifler sunmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki birçok meslektaşımız bu programlardan yararlanarak işlerine katma değer sağlayacaktır.’’

Kıdemli Uzman Kenan Şahin de katılımcıların sorularını yanıtlayarak iş gezisi, personel desteği, tanıtım desteği gibi konularda detaylı bilgiler paylaştı.