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KOSKEM 68 kişiyi hayata döndürdü

Kocaeli İtfaiyesi KOSKEM, Kocaeli sahillerinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi kurtardı.

KOSKEM 68 kişiyi hayata döndürdü

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale ediyor. Bugüne kadar binlerce kişiyi hayata döndüren KOSKEM sudaki hareketliliğe ve imdat çağrısına anında müdahale ediyor. 8 sahil bölgesinde hizmet veren Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları geçtiğimiz hafta içinde 68 kişiyi hayata döndürdü.

 

CEBECİ’DE 30 KİŞİ KURTARILDI

03 Temmuz ile 9 Temmuz arasında KOSKEM cankurtaranları 68 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Kumcağız sahilinde 22 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde de 4 olaya müdahale etti. Yine yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 30, Bayramoğlu bölgesinde de 4 kişi hayata döndürüldü.  Cankurtaranlar Kerpe’de 2, Bağırganlı’da 2, Sarısu’da 2 ve görev alanı dışında da 2 olaya müdahale etti. Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 43 vatandaşa çeşitli yaralanmalardan dolayı Ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

 

CANKURTARANLI PLAJLARDA YÜZÜN

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar.  Öte yandan KOSKEM vatandaşları cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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