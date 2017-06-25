KOSKEM bayramda görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sivil Toplum Kuruşlarının gönüllüleri ile birlikte cankurtaranlık hizmetini sürdürüyor. KOSKEM cankurtaranları vatandaşların bayram tatilinde akın edeceği sahillerde görevde olacaklar. 170 cankurtaran tam teçhizatlı olarak sahillerde muhtemel boğulma olaylarına anında müdahale ediyor.

8 BÖLGEDE HAFTANIN 7 GÜNÜ

KOSKEM, sezon boyunca Marmara Denizi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile, Karadenizde Kandıra Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında dahil olmak üzere 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti veriyor.

16 DENİZ ARACI

KOSKEM, çalışmalarını modern techizatlarla daha da güvenli ve hızlı hale getirdi. Türkiye’de sadece Kocaeli İtfaiyesi kurtarma filosunda bulunan 2 adet SAR RESCUE modeli jetlere 2 adet daha ilave edilecek. Bunlarla birlikte Kocaeli sahillerinde 4 adet SAR RESCUE model kurtarma jetlerimizi boğulma olaylarına anında müdahale için hizmet veriyor. KOSKEM SAR RESCUE’lerle birlikte 10 adet jet, 6 adet Zodyak botla, filosunu daha da güçlendirdi.

RİP AKINTISINA DİKKAT

· Denize yüzmeye gidecek olanlar bir gün öncesinden hava rapor bilgileri öğrenmeli, deniz aşırı dalgalı ve rüzgârlı ise vazgeçilmeli.

· Yüzme bilmeyenler serinlemek maksatlı denize, göle, su kanallarına, barajlara, akarsulara asla girmemeli.

· Genellikle Karadeniz’de görülen RİP (çeken akıntı) ya kapıldıysanız dalgayla beraber açığa sürüklendiğinizde, paniklemeden sürüklendiğiniz yerden değil sağ veya soldan karaya çapraz yüzerek çıkabilirsiniz.

· Su ile vücut arasındaki ısı farkı çoğu zaman fenalaşmaya ve paniğe kapılarak boğulmaya sebep olabileceği için suya aniden girilmemelidir.

· Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş plastik yüzücülere güvenilmemeli, kişi güvenli olmadığı sürece kendisini denizin sularına bırakmamalıdır. Çünkü farkında olmadan rüzgâr ve akıntı plastik yatağı veya botu açığa sürükleyebilir.

· Bilinmeyen yerlerde ve insanlardan uzak kuytu bölgelerde denize tek başına girmemelidir.

· Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlanmamalıdır.

· Kayalık bölgelerde kayalardan asla suya atlanmamalıdır.

· Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçınılmalıdır.

· Kendini iyi hissetmeyenler suya girmemelidir.

· Geceleri suya girmemelidir.

· Suda paniklerseniz el kaldırarak ve bağırarak yardım istenmelidir.

· Alkollü olarak asla suya girmemelidir.

· Yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girilmemelidir.

· Dalgalı denize asla girilmemelidir.

· Cankurtaranların görev yaptığı alanlarda yüzülmelidir.

· Cankurtaranlar veya görevli kişiler deniz tehlikeli denize girmeyiniz dediği an denizden mutlaka çıkılmalıdır.

· Uyarı levhalarında ki uyulması gereken kurallar dikkate alınmalıdır.

· Güvenliğimiz için emniyet mantarları geçilmemelidir.

· Sahil kenarlarında ipleri ile asılan can simitlerini amacı dışında kullanılmamalıdır.

· Şaka amaçlı da olsa yüzme bilen kişiler dahi suya itilmemelidir.

· Kişi boğulmak üzere olan ve çırpınan birini gördüğünde bu konuda tecrübesi ve kurtarma ekipmanı yoksa kurtarmak için gitmemelidir. Çünkü boğulmak üzere olan kazazede, can havliyle kurtarmaya çalışan kişiye tutunmaya çalışabilir ve boğulmasına sebep olabilir.

· “Simidi var yüzebilir” deyip çocuğunuzu yalnız bırakmayın. Havuz, deniz ve su kaydırakları küçük çocuklar için çok tehlikelidir. Bu nedenle aileler çocuklarını bu alanlarda yalnız bırakmamalıdır. Çocuklar simit ve kollukları dahi olsa havuzda ve denizde asla yalnız kalmamalıdır. Havuzlarda çocukların almak isteyebilecekleri top, simit, şişme yatak veya oyuncak gibi ürünler bırakılmamalıdır. Ayrıca çocukların havuza atlamasına izin verilmemelidir.

· Boğulma vakasını gören kişiler vakit kaybetmeden 112 acil servise açık adres vermelidir.

· Vatandaşların sahil kenarlarına getirdikleri malzemeleri geri dönerken de yanlarında götürmeleri sahillerin temiz kalması açısından önem arz ediyor.