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KOSKEM deniz sezonuna hazır

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) deniz sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

KOSKEM deniz sezonuna hazır

13 Haziran 2017 Salı 13:55

(AA) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, KOSKEM'in 2005 yılından itibaren Marmara ve Karadeniz sahillerinde sivil toplum kuruşlarının gönüllüleri ile birlikte cankurtaranlık hizmetini bu yıl da sürdüreceği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşları ile yapılan cankurtaranlık projesinin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıdığı vurgulanan açıklamada, "2005 yılından 2016 yaz sezonu sonuna kadar 6 bin 241 kişiyi boğulmaktan kurtaran KOSKEM, 17 Haziran 2017 tarihinden itibaren Karadeniz ve Marmara sahillerinde bulunan sekiz bölgede cankurtaranlık hizmeti vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2017 yaz deniz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan KOSKEM ekipleri havuz eğitimlerini ve sertifika çalışmalarını sonlandırdı. KOSKEM ekipmanlarını, tabela çalışmalarını, can simidi ve emniyet mantarlama uygulamalarını tamamladı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM, çalışmalarını modern teçhizatlarla daha da güvenli ve hızlı hale getiriyor. Bu amaçla Karadeniz’in azgın dalgalarında, çoklu boğulmalarda güvenli bir şekilde kazazedeleri kurtarmak için 2 adet SAR RESCUE modeli jetskyler hazır bekliyor. Türkiye’de sadece Kocaeli İtfaiyesi kurtarma filosunda bulunan 2 adet SAR RESCUE modeli jetlere 2 adet daha ilave edilecek. Bunlarla birlikte Kocaeli sahillerinde 4 adet SAR RESCUE model kurtarma jetleri boğulma olaylarına anında müdahale için hizmet verecek. KOSKEM yeni alınacak SAR RESCUE’lerle birlikte 10 adet jet, 6 adet Zodyak bot olmak üzere toplam 16 deniz aracına ulaşarak, filosunu daha da güçlendirecek."

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