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Köşker Beylikbağı teşkilatını ağırladı

AK Parti Beylikbağı Mahalle Teşkilatı’nın yeni yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti.

Köşker Beylikbağı teşkilatını ağırladı

08 Şubat 2018 Perşembe 11:52

 AK Parti Beylikbağı Mahalle Teşkilat Başkanı Şaban Yardım ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gebze Belediyesi Meclis üyesi Musa Çınar’ın da katıldığı ziyarette Başkan Köşker ve teşkilat yönetimi; Gebze genelinde ve Beylikbağı’nda devam eden belediye hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirilecek projelere ilişkin istişarede bulunuldu.

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