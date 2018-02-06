Köşker, İLKÇEV ve İHH’ya konuk oldu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İlkçev ve İHH Gebze ilçe yönetimlerini ziyaret etti. Başkan yardımcıları Engin Güzel ve Sadık Albayrak’ın da kendisine eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk olarak İnsani Yardım Vakfı İHH Gebze Başkanı Adem Çifçi ve yönetimine konuk oldu.

06 Şubat 2018 Salı 12:19