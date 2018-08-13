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Köşker, İnönü Sakinlerine Konuk Oldu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İnönü Mahallesi sakinlerine konuk oldu.

Köşker, İnönü Sakinlerine Konuk Oldu

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:59

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İnönü Mahallesi Muhtarı Mert Ali Koç, belediye meclis üyesi Şamil Yalçın’ın eşlik ettiği Başkan Köşker, İnönü sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. İnönü mahallesinde faaliyetlerini sürdüren esnafları dükkanlarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, hayırlı işler ve bol bereketli kazançlar diledi. Gebze genelinde devam eden proje ve belediye hizmetlerine ilişkin esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köşker, Gebzeli hemşerilerine verdikleri destekler için teşekkür etti. Dernek ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Köşker, temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereği özellikle gençler ve çocuklar için yeni projeleri hızla kentin geneline yaydıklarının altını çizdi. İnönü Mahallesi’nde hasta evlerini de ziyaret eden Başkan Köşker, tedavileri süren vatandaşlara da acil şifalar diledi. Başkan Köşker, İnönü Mahallesi ziyaretinde hemşerileriyle ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.  
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