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Köşker, Silvan'da

İçişleri Bakanlığı tarafından danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Silvan’a teknik heyetiyle çıkarma yaptı. Başkan Köşker, Silvan Belediyesi’ne Kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik, Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ve Diyarbakır Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen ilçeye kazandırılacak projeler hakkında istişarede bulundu.

Köşker, Silvan'da

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:00


 

 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan’da. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediyecilik alanındaki deneyimlerini paylaşmak ve projelere ilişkin değerlendirmek üzere Silvan’a gitti. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve teknik heyetle birlikte Silvan’a giden Başkan Köşker ilk olarak Silvan’a kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik, Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ve Diyarbakır Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen’le görüştü.

PROJELER HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Gebze Belediyesi öncülüğünde TOKİ ve Silvan Belediyesi işbirliğinde Silvan’nın çehresini değiştirecek projeleri güç birliği yaparak hayata geçireceklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker,  “Silvan için hayata geçireceğimiz projeleri Silvan’ın yerel yöneticileri ile birlikte değerlendiriyor, çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Öncelikli eksikleri dikkate alıp, projelerimizi bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Silvan’ı eski günlerine kavuşturmak için birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Köşker projeler hakkında bilgi verdikten sonra Silvan’a kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik’e Gebze Belediyesi’nin Fatih’in Fermanları Kitabı’nı hediye etti.

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