İçişleri Bakanlığı tarafından danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Silvan’a teknik heyetiyle çıkarma yaptı. Başkan Köşker, Silvan Belediyesi’ne Kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik, Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ve Diyarbakır Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen ilçeye kazandırılacak projeler hakkında istişarede bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan’da. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediyecilik alanındaki deneyimlerini paylaşmak ve projelere ilişkin değerlendirmek üzere Silvan’a gitti. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve teknik heyetle birlikte Silvan’a giden Başkan Köşker ilk olarak Silvan’a kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik, Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ve Diyarbakır Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen’le görüştü.

PROJELER HAKKINDA DEĞERLENDİRME