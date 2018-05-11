Köşker Spora Önem Veren Anneleri dinledi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin katılımcı anneleriyle, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran’ın da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Köşker, projenin katılımcı anneleri ile sohbet etti, görüş ve önerilerini aldı.



ANNELER TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR