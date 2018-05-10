Köşker’den 5. Sınıflara Karne Hediyesi

SİZLERİ SEVİYORUZ
Okulları tek tek ziyaret ederek çocuklara bisikletlerini bizzat takdim eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sizler bizlerin geleceği, umutlarısınız. Bizlerin en kıymetli varlıklarımızsınız. Sizlerin eğitimleri bu anlamda çok önemli sizlerin eğitimlerinizde olduğu gibi Gebze Belediyesi olarak sosyal anlamda da her zaman yanınızda olmaya devam ediyoruz. Sizlerden isteğim; lütfen bisikletleriniz çok dikkatli kullanın. Trafik kurallarına uyun. Şimdiden sizlere güzel bir yaz tatili diliyorum, bisikletleriniz hayırlı olsun” dedi
BİLİM FUARI AÇILDI
Başkan Köşker ve beraberindeki heyet sonrasında Gebze Kız İmam Hatip Lisesinin düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim fuarının açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin kendi buluşlarının ve çalışmalarının sergilendiği fuarı ziyaret eden Başkan Köşker, öğrencilerle yaptıkları bilimsel çalışmalar üzerine sohbet etti. Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Köşker, “İnşallah geleceğin bilim insanları sizlerin arasından çıkacak “ dedi.