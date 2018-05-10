Köşker’den 5. Sınıflara Karne Hediyesi

Gebze genelindeki tüm 5. Sınıf öğrencilere bisiklet hediye edildiği etkinlik kapsamında bisikletler okullarda düzenlenen programlarda çocuklara ulaştırılıyor. Toplamda 8 bin 500 bisikletin hediye edildiği etkinlik, Mustafa Üstündağ Ortaokulu, Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu ve Gebze Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programlarla devam etti. Çocuklar yaz tatillerini dolu dolu geçirecekleri bisikletlerine kavuşuyor. Çocukların oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu gözlenen bisiklet dağıtım etkinliğine, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, okula müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

SİZLERİ SEVİYORUZ

Okulları tek tek ziyaret ederek çocuklara bisikletlerini bizzat takdim eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sizler bizlerin geleceği, umutlarısınız. Bizlerin en kıymetli varlıklarımızsınız. Sizlerin eğitimleri bu anlamda çok önemli sizlerin eğitimlerinizde olduğu gibi Gebze Belediyesi olarak sosyal anlamda da her zaman yanınızda olmaya devam ediyoruz. Sizlerden isteğim; lütfen bisikletleriniz çok dikkatli kullanın. Trafik kurallarına uyun. Şimdiden sizlere güzel bir yaz tatili diliyorum, bisikletleriniz hayırlı olsun” dedi

BİLİM FUARI AÇILDI

Başkan Köşker ve beraberindeki heyet sonrasında Gebze Kız İmam Hatip Lisesinin düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim fuarının açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin kendi buluşlarının ve çalışmalarının sergilendiği fuarı ziyaret eden Başkan Köşker, öğrencilerle yaptıkları bilimsel çalışmalar üzerine sohbet etti. Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Köşker, “İnşallah geleceğin bilim insanları sizlerin arasından çıkacak “ dedi.