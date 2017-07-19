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Köşker’den denetim turu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’nin mahalle statüsü kazanmış eski köylerinde yapımı bitmiş ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Köşker'den denetim turu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:33

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’nin mahalle statüsü kazanmış eski köylerinde yapımı bitmiş ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e incelemeleri sırasında belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, İSU Gebze Şube Müdürü Burak Kızılöz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.


DENİZLİ’DE  ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve beraberindeki heyet ilk olarak, Denizli Mahallesindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü üst yapı çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 16 bin metrekare parke ile kaplanacak olan Denizli Mahallesi sokaklarındaki çalışmaları inceleyen Başkan Köşker, mahalle sakinleriyle de sohbet etti,  öneri ve taleplerini aldı. Başkan Köşker’in bir sonraki durağı Hatipler Mahallesi oldu. Başkan Köşker burada, soğuk asfaltlan sıcak asfalta çevrilen Hatipli Mahallesi anayolundaki çalışmaları denetledi.


YENİ EK HİZMET BİNALARI

Başkan Köşker Duraklı Mahallesinde bakım onarım çalışmaları tamamlanan ek hizmet binasını ve yapımı halen devam eden yeni ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Elbizli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve mahalle sakinlerinin düğün, nişan, mevlit gibi organizasyonlarını yapmalarına olanak sağlayacak olan ek hizmet binasını inceleyen Başkan Köşker, “Mahalle sakinlerimiz için onların isteklerini karşılayacak bir hizmet binası inşa ettik. Burada mahalle sakinleri alt katında bulunan yemekhanesi ile birlikte tüm organizasyonlarını rahatlıkla yapabilecekler. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.


AHATLI CAMİSİNİ İNCELEDİ

Başkan Köşker ve beraberindeki heyet incelemelerine Gebze Belediyesi tarafından Ahatlı Mahallesi’ne yapılan Ahatlı Camisini inceleyerek devam etti. İnşaatı devam eden camide incelemelerini tamamlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker son olarak Mudarlı Mahallesi’nde gerçekleşen bakım onarım çalışmalarını denetledi.  Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarım çalışmaları tamamlanan hizmet binası, muhtarlık, düğün salonundaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köşker ve beraberindeki heyet; gittikleri tüm mahallerde vatandaşlarla sohbet etti, öneri ve taleplerini dinledi. Yeni mahallerde çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başkan Köşker, “Mahalle sakinlerimizin önerileri ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek” dedi.

 

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