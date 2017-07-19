Köşker’den denetim turu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’nin mahalle statüsü kazanmış eski köylerinde yapımı bitmiş ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e incelemeleri sırasında belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, İSU Gebze Şube Müdürü Burak Kızılöz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve beraberindeki heyet ilk olarak, Denizli Mahallesindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü üst yapı çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 16 bin metrekare parke ile kaplanacak olan Denizli Mahallesi sokaklarındaki çalışmaları inceleyen Başkan Köşker, mahalle sakinleriyle de sohbet etti, öneri ve taleplerini aldı. Başkan Köşker’in bir sonraki durağı Hatipler Mahallesi oldu. Başkan Köşker burada, soğuk asfaltlan sıcak asfalta çevrilen Hatipli Mahallesi anayolundaki çalışmaları denetledi.