Köşker’den esnaflara bayrak hediyesi

Uygulanmanın ilk gününde zabıta ekipleri ile birlikte esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, esnafa Türk bayrağı hediye etti. Türk bayrağı hediye etme uygulaması esnaf tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Gebzelilere en iyi hizmeti vermek amacıyla zabıta ekiplerinin denetlemelerini büyük bir titizlikle yürüttüğünü ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e esnaflar da teşekkür etti. Zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında esnafa Türk bayrağı hediye etme uygulaması Gebze ilçe sınırlarındaki tüm işletmelerde uygulanacak.