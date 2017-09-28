banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köşker’den esnaflara bayrak hediyesi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetlemelerinde esnafa Türk Bayrağı hediye ediyor.

Köşker'den esnaflara bayrak hediyesi

28 Eylül 2017 Perşembe 15:59

Uygulanmanın ilk gününde zabıta ekipleri ile birlikte esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, esnafa Türk bayrağı hediye etti.  Türk bayrağı hediye etme uygulaması esnaf tarafından memnuniyetle karşılanıyor.  Gebzelilere en iyi hizmeti vermek amacıyla zabıta ekiplerinin denetlemelerini büyük bir titizlikle yürüttüğünü ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e esnaflar da teşekkür etti. Zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında esnafa Türk bayrağı hediye etme uygulaması Gebze ilçe sınırlarındaki tüm işletmelerde uygulanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaz saati uygulaması devam edecek Yaz saati uygulaması devam edecek
Neden arsa ve arazi yatırımı? Neden arsa ve arazi yatırımı?
Darıca Muharrem Ayını Kutluyor Darıca Muharrem Ayını Kutluyor
Tekne faciasında 4 gözaltı Tekne faciasında 4 gözaltı
Başarılı sporcu Köşker’e geldi Başarılı sporcu Köşker’e geldi
Hava filosuna yerli destek Hava filosuna yerli destek
Yukarı Çık

banner149

Yaz saati uygulaması devam edecek
Enerji Bakanı Berat Albayrak: Yaz saati uygulaması aynı istikamette sürecek

Haberi Oku