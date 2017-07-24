Köşker’den Moral Ziyareti

Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen hasta ziyaretlerini aksatmayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Arapçeşme ve Gaziler mahallelerinde engelli ve hasta evlerini ziyaret ederek moral oldu. Gaziler Mahallesinde oturan yüzde yetmiş engelli Hüseyin Yıldız’ı ve Arapçeşme Mahallesinde Oturan yüzde doksan iki engelli Güner Civelik’i evlerinde ziyaret eden Başkan Köşker, vatandaşlara hem moral oldu hem de taleplerini dinledi. Engelli ve hasta vatandaşlara moral olan Başkan Köşker’e ziyaretleri sırasında belediye başkan yardımcısı Engin Güzel eşlik etti. Başkan Köşker ziyaret esnasında ayrıca Hüseyin Yıldız’ın iki evladına bisiklet hediye etti.