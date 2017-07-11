banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Köşker’den şehitlik ziyareti

15 Temmuz öncesi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen şehitlik ziyaretinde bulundu, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Köşker'den şehitlik ziyareti

11 Temmuz 2017 Salı 15:09

15 Temmuz öncesi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen Şehitlik ziyaretinde bulundu, şehit aileleri ile bir araya geldi. Başkan Köşker ve Kaymakam Gözen’e şehitlik ziyaretinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan,  İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Önder Kılıçarslan ve şehit alileri katıldı.


ŞEHİTLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Şehitlik ziyaretinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, şehitlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diledi. Başkan Köşker, “Şehitlerimiz sayesinde bizler bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyoruz. Onlar bu topraklar için, bizler için canlarını feda eden kahramanlar. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Ne onlara nede ailelerine ömür boyu borcumuzu ödeyemeyiz. Onların emanetlerine en iyi şekilde bakmak boynumuzun borcu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 


15 TEMMUZ’U UNUTMAYALIM

Önümüzdeki günlerde yıl dönümü olan 15 Temmuz hain darbe girişimini, halkın nasıl tanklara, uçaklara, bombalara karşı gövdesini siper ettiğini unutmayalım. Biz böyle bir milletiz. Gerektiği zaman hepimiz gözümüzü kırpmadan bu vatan için canımızı veririz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Allah o günleri bir daha göstermesin” dedi.


MUSTAFA PAŞA’DA MEVLİT OKUTULDU

Başkan Köşker ve Kaymakam Gözen Şehitlik ziyaretinin ardından Şehitler için Çoban Mustafa Paşa Camiinde gerçekleştirilen mevlit okumasına katıldı. Çoban Mustafa Paşa Camiinde gerçekleşen Mevlit okuma programının ardından misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karaosmanoğlu'dan Şehitlik Ziyareti Karaosmanoğlu'dan Şehitlik Ziyareti
Marmara Bölge Toplantısı Marmara Bölge Toplantısı
Kursiyerlerden Yeni Bir Başarı Daha Kursiyerlerden Yeni Bir Başarı Daha
15 Temmuz etkinlikleri başladı 15 Temmuz etkinlikleri başladı
Darıca'da Urfa Sıra Geceleri Yapıldı Darıca'da Urfa Sıra Geceleri Yapıldı
Kocaeli'de ulaşıma zam! Kocaeli'de ulaşıma zam!
Yukarı Çık

banner149

Karaosmanoğlu'dan Şehitlik Ziyareti
Başkan Karaosmanoğlu, 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıl dönüm etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehitliğini...

Haberi Oku