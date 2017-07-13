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Köşker’den Vali Aksoy’a ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze İlçe Kaymakam Vekili Hasan Gözen ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Köşker'den Vali Aksoy'a ziyaret

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:07

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze İlçe Kaymakam Vekili Hasan Gözen ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Valiler kararnamesi ile Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atanan Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaretinde Başkan Köşker, hayırlı olsun temennilerini iletti. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçe belediyesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Kocaeli’ye atanan Sayın Valimiz ile Diyarbakır valisi olarak görev yaptığı dönemde, Silvan’a kazandırılacak projelere ilişkin sık sık istişarede bulunmuştuk. Projelerin hayata geçirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın valimizin Kocaelimize atanmış olması bizleri ayrıca sevindirdi. Sayın Valimize Kocaelimize hoş geldiniz diyor, Gebzeli hemşerilerimin selamlarını kendisine iletiyorum. Sayın Valimize Kocaelimize vereceği hizmetlerde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır’da olduğu gibi Kocaeli’nde de güzel çalışmalara ve hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.

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