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Köşker’in hafta sonu mesaisi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonlarını mahalle ve esnaf ziyaretleriyle geçiriyor.

Köşker'in hafta sonu mesaisi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:07

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Davet edildiği tüm programlara katılmaya gayret gösteren Başkan Köşker hafta sonlarını da yoğun bir tempoda geçiriyor. Hafta sonu iş yeri açılışlarına katılan Başkan Köşker, açılan yeni iş yerlerinin Gebze için hayırlı olması temennisinde bulundu. Arapçeşme Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Köşker, mahalle sakinleri ile sohbet etti, taleplerini aldı. Pazar günü Giresun Şebinkarahisar Dayanışma Derneğinin Katmer Şenliğine katılan Başkan Köşker, şenliğin güzel geçmesi dileklerinde bulundu şenliğe katılanlara iyi eğlenceler diledi. Gebze Belediyesinde Zabıta memuru olarak görev yapan Mahmut ve Ebru çiftinin nikah ahdini gerçekleştiren Başkan Köşker, çifte bir ömür mutluluklar diledi.
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