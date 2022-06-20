Koşukavak Takım Arkadaşlarını Arıyor!

Yurt içi / yurt dışı uçak bileti, otel ve tur satışları yapabilecek,
Vize danışmanlık hizmetinde misafirlerimize yardımcı olacak,
Gerektiğinde, yurtdışındaki operasyonlarımızla koordinasyon sağlayabilecek,
Takım arkadaşları arıyoruz!
ARANAN NİTELİKLER;
Bay, bayan,
İkameti şirketimize uzak olmayan,
Tercihen İngilizce bilen,
Sorumluluk sahibi,
Aktif ve girişken,
İletişimi güçlü,
Ofis düzenine ve takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
Diksiyonu düzgün ve akıcı konuşabilen,
Uzun süreli şirketimizde çalışmak isteyen,
Planlama, organizasyon becerilerine sahip,
Herkesi, Gebze ofisimize bekliyoruz…
Not: Müracatlar şahsen yapılacaktır.
Başvuru ve Detaylı Bilgi için;
Koşukavak Turizm Seyahat Acentası
444 45 98
www.kosukavak.com.tr