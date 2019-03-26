KOŞYAZ Gazetemizin 35. yıldönümünü kutladı

KOŞYAZ (Kocaeli Kadın Şair ve Yazarları )'ın Gebze Gazetesinin 35. Yıldönümünü kutlamak için yazdıkları satırbaşları..

İzmit İstanbul arası Marmara'nın incisi

Haber Kültür Belgegesel'de Gebze'mizin öncüsü

Osman Hamdi"nin izleri taşıyor güzel şehir

Sultan Orhanla kuruldu tarih yazar öncesi

Otuz beş yıl dile kolay ne engeller aşmışlar

Hanibal'dan Eskihisar'a gönüller dolaşmışlar

Fethetmişler yürekleri sevene ulaşmışlar

Bu bölgenin bu gazete hem mihman hem hancısı

Yakuti Gebze bir sevda bura gönül diyarı

Çoban Mustafa Paşa'sı koruyor itibarı

İsmail Yunus Kahraman onlar basın mimari

Özveriyle hizmet sunar haberci yayıncısı

Hacer Alioğlu Yakuti

Gebze Gazetesine İthafen

Haberler ...Haberler ..

Haberi Haber Yapan Bilgiyi Tüm İlkeler Dâhilinde Okurlarına İleten ..

Gebzenin Kalemi

Vicdanın Sesi

Nice 35 Yıllar Olsun ...

Tuba ŞENSOY

Gebze’nin bir tanesi konuşan tek desi. Gebze gazetesi

Yıllardır yazıyorsun şehrimize göz kulak oluyorsun.

Ses oluyorsun umut oluyorsun.

Devri alem programınla bizi dünyaya duyuruyor.

Geleceğe emanet ediyor belge belge saklıyorsun.

Bazen geçmişten haber veriyorsun tarihi ışık tutuyorsun.

Bazen de geleceğe yön gösteriyorsun.

Gebze’nin bir tanesi konuşan tek sesi.

Gebze gazetesi.

Kalemin kağıdın bol okuyanın çok olsun. 35 yayın yılın kutlu olsun.

Ümran YAVAŞ TEPECİK HİÇ

Objektif habercilik anlayışıyla kaliteli bir hizmet sunan, herkesin herkese rahatça okuması için uzatabileceği bir gazete olan Gebze Gazetesi’ nin emek verenlerinin 35. yılı kutlu olsun.

Okurunuz bol, iyi ve güzel olanın haberini yapmaktaki özveriniz daim olsun.

Ayşe ÖĞÜNÇ

Gebze Gazetemizin 35. yaşı derken Cahit Sıtkı Tarancı'nin ünlü 35 yaş şiirini sizlerde benim gibi anımsamışsınızdır.

Bir garip hüzün sardı içimi bilmem nedendir? İnsan gibi kanlı canlıdır değer verip büyüttüğümüz kurumlarımız. Belki bundandır.

Koskoca 35 yıl tabi dile kolay!

Kim bilir kaç haber, kaç yazı, kaç yazar gelip geçti bu tezgahtan. Şairin dediği gibi Zamanla nasıl değişiyorsa insan, gazetede öyle değişip gelişti büyüdü, büyüttü...

Yıllardır yürüttüğü başarılı basın faaliyetleri ile halkımıza objektif ve kaliteli haber sunan, yaptığı haberler ile kamuoyunun bilgilenmesine katkı sağlayan, bilgi alma ihtiyacımızı gideren Gebze Gazetemizin 35. Kuruluş yıldönümünü kutlar ilelebet baki kalmasını dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla.

Nurten KESKİN

Ülkemiz sınırları içinde çıkan ilk Türkçe gazetemiz (1831) Takvim-i Vekayi ‘den bu yana tam tamına 188 yılı geride bıraktık . Dile kolay bu yıllar içinde halkın sesi , Hak’kın sesi nice gazeteler gelip geçti yayın dünyasından . Eğitimden sağlığa , siyasetten spora nice unutulmaz isimlerle tanıştık , okuduk bilgilendik ve bilgilendikçe ufkumuz genişledi .

Kimimiz kitaplardan evvel onlarla açtık gözümüzü yazın deryasına , onlarla büyüdük onlarla sevdik okumayı .

Gazete demek hayat demekti ve işte ilçemizin bu alanda en güçlü nefesi en sıcak sesi Gazete Gebze ‘ de tam 35 yıldır dur durak bilmeden emin adımlarla bizi bilgilendirmeye devam etmekte . Ne yazsak ne söylesek aciz kalacak kelimelerimiz belki de lakin nice 35 yıllara hep birlikte girmek hep birlikte aydınlanmak dileğiyle sevgili Gazete Gebze .

Sibel Çakcak

BİR UMUT BİR GÜNEŞ

Gönül sahip ararken bir teselli buldu, söz yazı ararken mürekkep le buluştu .

Kalem lahza olup isabette ulaştı.

Yüreği pak ,gönlü hoş ekip 35.yıldönümünüzü canı Gönül’den kutlar .

Uzun yıllar dünyadaki ışık olmanız dileğiyle başta saygıdeğer İsmail bey ve tüm çalışanları canı yürekten kutlarım .

Gebze Gazetesi sabahın ışığı gecenin yıldızı

Zeynep Çınar