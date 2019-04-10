KOTEV'den 2 Önemli Seminer

Nisan takviminde iş dünyasını yakından ilgilendiren E-Tebligat Kullanımı ile Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre “Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” seminerleri yer alıyor

Kocaeli Ticaret Odası’nın iş ve sosyal hayata yönelik eğitimlerden ücretsiz faydalanma imkanı sunan hizmeti Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) Nisan ayı eğitim takvimi açıklandı. Katılımcıların merakla beklediği eğitimler, alanında uzman eğitmenlerce veriliyor, hem mesleki hem de kişisel gelişime üst düzey katkı sunuyor. Nisan ayı takviminde, kişisel gelişim eğitimlerinin yanında, mükelleflere yönelik bildirim ve tebligatların elektronik yolla, hızlı ve etkin yapılmasını sağlayan E-Tebligat Kullanımı Semineri ile Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre “Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” Semineri yer alıyor. Eğitimlere katılmak isteyenler KOTO’nun resmi web sitesi http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını kullanarak, kolayca kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor. KOTEV Nisan ayı eğitim takvimi şöyle;

·E-Tebligat Kullanımı Semineri

15 Nisan 2019 Pazartesi (14:00)

·Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Semineri

18 Nisan 2019 Perşembe (18:00- 20:00)

·Algı Yönetimi Eğitimi

29- 30 Nisan 2019 (18:00- 20:00)