banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOTO Başkanı Bulut’a MHP İl Başkanı Kurt’tan Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u, MHP İl Başkanlığına atanan Av.Yunus Emre Kurt yönetimiyle ziyaret etti.

KOTO Başkanı Bulut'a MHP İl Başkanı Kurt'tan Ziyaret

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:47

 KOTO Başkanı Bulut’a MHP İl Başkanı Kurt’tan ziyaret Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u, MHP İl Başkanlığına atanan Av.Yunus Emre Kurt yönetimiyle ziyaret etti.
Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu sayman üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, Murat Barış ve Mehmet Akif Şen’in katıldığı ziyarette genel ekonomik değerlerlendirmeler ve kent sorunları üzerine görüşler ortaya kondu.
MHP İl Başkanlığına atanan Av.Yunus Emre Kurt’la il sekreteri Coşkun Kaya il Sekreter yardımcısı Cihan Ayten, İl teşkilat başkan yardımcısı Hüseyin Koşan, aile ve engellilerden sorumlu il başkan yardımcısı, Filiz Kıymaz, esnaf ve iş dünyasından sorumlu il başkan yardımcısı, Enes Emengen, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu il başkan yardımcısı
Ögetay Bal, il yöneticileri Kamil Çavdar ve Abdurrahman Kaya’nın katıldığı ziyarette MHP yeni İl yönetiminin yeni dönemde yapacağı çalışmalar özetlendi.
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut MHP İl Başkanı Av.Yunus Emre Kurt’a iade-i ziyaret için teşekkür ederek, kent esnafının ve iş dünyasının genel sorunlarının çözümünde birlikte hareket edeceklerini söyledi. MHP İl Başkanı Av.Yunus Emre Kurt ziyaret anısına Hat tabloyu KOTO Başkanı Necmi Bulut’a takdim etti.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR
KO-MEK’ten UKOM’a Destek KO-MEK’ten UKOM’a Destek
Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor
Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı
GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI...
Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Tanıtıldı Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV...
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının üçüncü...

Haberi Oku