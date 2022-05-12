KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü imzalandı

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği ve ortak anlayışı teşvik etmek, geliştirmek, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine/mezunlarına staj/istihdam imkanları sağlamak amacıyla, eğitsel ve sektörel iş birliğinde bulunmak üzere protokol imzalandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörlük makamında, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü tarafından imzalanan protokolün töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, KOUKAGEM Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili ile KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz da yer aldı.



PROTOKOLÜN KAPSAMI



İmzalanan protokol kapsamında; Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOUKAGEM) bünyesinde Kariyer Söyleşileri düzenlenmesi, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için firmalarda staj imkanlarının sağlanması hususunda KOUKAGEM ve Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden ortak sertifika programları yapılması hususunda, iki kurum arasında ortak bilimsel faaliyetler, fuar, etkinlik ve kültürel aktiviteler düzenlenmesi hususunda karar verildi.



BAŞKAN BULUT: İŞ DÜNYASININ YARINLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Protokolün Kocaeli iş dünyasının yarınları adına çok önemli olduğunu vurgulayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Üniversitemiz ile işbirliklerimizi kente fayda sağlayacak düzeyde geliştirmeye devam ediyoruz. Bu protokolle, KOÜ öğrencilerine daha fazla staj ve kariyer olanakları sunacak, üniversite- iş dünyası birlikteliğini daha da güçlendireceğiz. Kocaeli iş dünyasının sağlıklı ve nitelikli yarınları için bu adımlar büyük önem taşıyor” dedi.





